TFF 3. Lig: Batman Petrolspor: 3 - Çanakkale Dardenel SK: 2

Lig 1. Grup’ta ligin 24. haftasında Çanakkale Dardenelspor’u konuk eden Batman Patrolspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Stad: Batman 16 Mayıs Stadı
Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Kadir Günal xx, Barış Sun xx
Batman Petrospor: Ahmet Taş xxx, Ramazan Kaya xx, Reha Kurt xx, Atilla Erel xxx, Emre Aydın xx, Erman Taşkın xx (Dk.56 Samed Kartal xx), Ensar Çetinkaya xxx, Celal Aras xx, Emre Bayram xx, Veysel Karadağ xxx, Fahri Çetinkaya xxx
Çanakkale Deardenel SK: Cüneyt Çelik xx, Hüseyin Cankurt Atasoy xx, Sinan Akgül xx, Ahmet Yazar xx, Uğur Uğur xx, Serhat Yazgan xx, Furkan Polat xx, Orhan Mahırcı xx, Hasan Türk xx, Tahir Türker xx, Veli Akbulut xx
Goller: Tahir Türker (Dk. 14) Tahir Türker (Dk. 28 pen.) (Çanakkale Dardenel SK), Veysel Karadağ (Dk. 45), Reha Kurt (55. Dk), Samed Kartal (72. Dk) (Batman Petrolspor)