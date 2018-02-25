Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 17:40

TFF 3. Lig: Batman Petrolspor: 3 - Çanakkale Dardenel SK: 2

TFF 3.

TFF 3. Lig: Batman Petrolspor: 3 - Çanakkale Dardenel SK: 2

25 Şubat 2018 17:40

Lig 1. Grup’ta ligin 24. haftasında Çanakkale Dardenelspor’u konuk eden Batman Patrolspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Stad: Batman 16 Mayıs Stadı


Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Kadir Günal xx, Barış Sun xx


Batman Petrospor: Ahmet Taş xxx, Ramazan Kaya xx, Reha Kurt xx, Atilla Erel xxx, Emre Aydın xx, Erman Taşkın xx (Dk.56 Samed Kartal xx), Ensar Çetinkaya xxx, Celal Aras xx, Emre Bayram xx, Veysel Karadağ xxx, Fahri Çetinkaya xxx


Çanakkale Deardenel SK: Cüneyt Çelik xx, Hüseyin Cankurt Atasoy xx, Sinan Akgül xx, Ahmet Yazar xx, Uğur Uğur xx, Serhat Yazgan xx, Furkan Polat xx, Orhan Mahırcı xx, Hasan Türk xx, Tahir Türker xx, Veli Akbulut xx


Goller: Tahir Türker (Dk. 14) Tahir Türker (Dk. 28 pen.) (Çanakkale Dardenel SK), Veysel Karadağ (Dk. 45), Reha Kurt (55. Dk), Samed Kartal (72. Dk) (Batman Petrolspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç