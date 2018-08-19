Uzun yola çıkacaklara uyarı

Batman’da dokuz günlük Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek tatil için uzun yola çıkacak sürücüler sanayi sitesine akın ederken, otomobil tamir ustası Orhan Gümüş, araç bakımının on günde bir yapılmasının masraflarının ikiye katlanmasının önüne geçtiğini söyledi. Araç bakımı yapılmadığı takdirde yolda mağduriyetlerin oluştuğunu vurgulayan Gümüş, “Araç bakımında on günde bir dizel araçlar için, yağ bakımı ve mazot filtresi. Benzinli araçlar için de benzin filtresi değişiyor. Jag değişiyor. Yol kontrolü ve dört teker balataları, rot balansı değişir. Bu şekilde müşteri dört dörtlük şekilde yola çıkıyor. Hiçbir sorun yaşamıyor ama araç bakımı yapmadıkları zaman yolda mağdur oluyorlar. Hararet yapıyor ve balataları gidiyor. Yolda perişan oluyorlar. Dört dörtlük bir bakım yaptıkları zaman hiçbir sorun da yaşamazlar. Fiyat olarak dört teker balatası 500 veya 750 TL arasında masraf çıkıyor. Yağ bakımı yalnız değişirse 300 TL civarında bir masraf çıkıyor” dedi.

"Bin 500 TL masrafım gitti”

Aracını bakımı getiren Ahmet Doğan ise "Bu bayram Antalya’ya gideceğim. Yolda kalmamak, sıkıntısız ve rahat bir ulaşım sağlamak için buraya geldim. Masraf ortama bin 500 TL civarı oldu. Ön dizayn ve arka dizaynı komple değiştirdim” diye konuştu.