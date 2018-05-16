Vali Deniz Gercüş ilçesine bağlı belde ve köyleri gezdi

Ziyaret sırasında Vali Deniz Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Çetin, İlçe Emniyet Amiri Talip Panavur, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner tarafından ilçe girişinde karşılandı. Vali Deniz ve beraberindeki heyet daha sonra Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi ile Doruk, Tepecik, Gökçe ve Yayladüzü köyünü ziyaret ederek temaslarda bulundu. Kayapınar beldesinde incelemeler yapan Vali Deniz, kamu kurumlarını ziyaret etti, kamu yatırımlarında incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belde belediyesini ziyaret eden Vali Deniz, Belde Belediye Başkanı İsmail Koruyan’dan beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Kayapınar İlkokuluna geçen Vali Deniz Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kütüphanesini gezerek çocuklarla kitap okudu. Daha sonra beldede yapımı devam eden Kayapınar Çok Programlı Lise, 100 kişilik öğrenci yurdu ve spor salonu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Deniz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti

Kayapınar Jandarma Karakolunu ve güvenlik korucu noktalarını ziyaret eden Vali Deniz, vatani görevini yapan askerlerle ve güvenlik korucuları ile bir araya gelerek, kendileriyle bir süre sohbet etti.Vali Deniz, sohbetlerin ardından belde esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Vali Deniz daha sonra Gercüş ilçesine bağlı Doruk, Tepecik, Gökçe ve Yayladüzü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Deniz, kentin huzurlu ve güvenli olduğunu belirterek, ülkenin birlik ve beraberliğine hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Deniz, toplumun huzurunu bozmaya çalışanlara izin verilmeyeceğini de söyledi.

Vali Deniz, daha sonra Yayladüzü köyünde yapımı tamamlanan sağlık evinin açılış töreni katıldı. Köy halkı tarafından zılgıtlar eşliğinde karşılanan Vali Deniz, vatandaşlarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Köy halkıyla birlikte sağlık evinin açılışını gerçekleştiren Vali Deniz, sağlık evinde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yayladüzü köy sakinlerinden Ayşe Yılmaz, "Allah valimizden razı olsun sağlık ocağı yaptı köyümüze herkese hayırlı olsun. Allah onlarla beraber olsun Allah onları korusun" dedi.