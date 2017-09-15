Veli, öğretmen ve öğrencilerden temizlik seferberliği

Yerleri, camları, masa ve sandalyeleri temizlenen okul, pırıl pırıl bir eğitim yuvasına dönüştü.

Batman merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih İlköğretim Okulunun öğretmen ve öğrencileri ile veliler, okulu 18 Eylül’e hazırlamak için temizlik seferberliği başlattı. Ellerine süpürge, fırça, paspas ve bez alan öğretmen, öğrenci ve veliler, yerlerinden camlarına, duvarlarından masa ve sıralarına temizledikleri okulu, pırıl pırıl bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

“Çocuklarımız için gönüllü temizliyoruz”

Çocukların daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini istediklerini anlatan veli Nesrin Doğala, “Bunun için temizlik yapmaya geldik. Geçen sene de bu zamanlarda aynı şekilde temizledik. Elimizden geldiğince bunu her zaman yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız temiz ortamda okusun ve iyi bir eğitim görsünler diye el birliğiyle temizliyoruz. Çocuklarımız için gönüllü oluyoruz. Evden paspas ve birçok temizlik malzemesi getirip temizlik yaptık. Okulumuz da yardım ediyor. Temizlikçileri var ama biz anneler daha bir hijyen isteriz” dedi.

Veli Yusuf Durmuş, “Çocuklarımızın hijyenik bir ortam da eğitim görmelerini istiyoruz. 2017-2018 eğitim yılı için çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Bir baba olarak temiz bir ortamda ders işlesinler diye elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Farkındalık oluşması için, kadın erkek ayrımı olmadan bunu yapmalıyız” diye konuştu.

Daha hijyenik bir ortamda ders işlemek istediklerini anlatan öğrenci Ömer Asaf Doğru ise, “Pazartesi günü okul başlayacağı için tüm sınıfları temizlemeye geldik. Kardeşimin sınıfını annem ve teyzemle beraber temizlerken, öğretmenim de bize yardım etti. Daha hijyenik bir ortamda bulunmak için temizlik yapmalıyız” ifadelerinde bulundu.