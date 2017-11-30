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30 Kasım 2017 13:42

Yol kenarındaki satılık ilanlı araçlara cezai işlem uygulandı

Batman Turgut Özal Bulvarı’nda yol kenarına araçlarını satmak için park eden araç sahiplerinin plakalarına cezai işlem uygulandı.

Yol kenarındaki satılık ilanlı araçlara cezai işlem uygulandı

30 Kasım 2017 13:42


Batman kent merkezinde yol kenarlarında otomobillerini satmak isteyen sürücülerin park ettikleri araçlara Batman Belediyesi Zabıta ekipleri ve Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattıklarını belirten belediye yetkilileri, otobüs durakları da dahil olmak üzere birçok yere otomobillerini park ederek satılık ilanının yapıştırıldığı araçların plakalarına cezai işlem uygulanarak araçlar çekiciler aracılığıyla emniyetin otoparklarına çekildiğini belirtti.




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