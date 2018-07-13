112 ekiplerine "can" teşekkürü

77 yaşındaki kalp hastası Ayşe Taner’in oğlu Tarhan Taner, 112 ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Bayburt İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğini ziyaret eden Taner, kalp krizi geçiren annesinin çok acil bir şekilde Erzincan Devlet Hastanesi’ne yetiştirilmesi gerektiğini ve 112 ekiplerinin son derece öz verili ve dikkatli çalışmaları sonucu annesinin Erzincan’a yetiştirildiğini anlattı. Taner, “ Bende oğlu olarak buradaki 112 ekiplerine görevlerini en iyi şekilde yaptıkları için teşekkür etmek istedim” ifadelerini kullandı.

Bayburt İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Ebru Acun ise, Taner ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları dile getirdi:

“Tarhan beye bizde ekip olarak teşekkür ediyoruz. Biz burada zaten tüm arkadaşlarımızla birlikte 7/24 özverili bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Bu hizmeti verirken de böyle davranışlar, böyle nazik teşekkürler bizi gerçekten çok motive de ediyor" diye konuştu.