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30 yıllık ahşap ustasına başkandan ziyaret

Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, ilçede 30 yıldır ahşap işleriyle uğraşan Mahmut Fidanı (75) ziyaret etti.


Demirözü'nde 30 yıldır ahşap ustalığı yapan Mahmut Fidan'a ziyarette bulunan Belediye Başkanı Selami Ersen, “Mahmut amca eskiyi unutturmuyor bize. Emeğine sağlık. Allah nice 30 yıllarda böyle sanatını devam ettirsin" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahmut Fidan'da, “İnsan bir şey yaptıkça bir eser yaptıkça mutlu oluyor. Bende bu mutlu olan insanlar arasındayım. Herkese el sanatlarını ahşap ustalığını ve ahşap eserleri yapmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

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