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12 Temmuz 2017 13:04

Aile Yaşam Merkezi hizmete açılıyor

Bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıyan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi hizmete açılıyor.

Aile Yaşam Merkezi hizmete açılıyor

12 Temmuz 2017 13:04


İçerinde bir çok sosyal ve sportif alanlarıyla sadece bayanlara hizmet verecek olan Aile Yaşam Merkezi’nin açılışı Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımlarıyla 13 Temmuz perşembe günü saat 13.30’da gerçekleşecek.


Açılışa bütün vatandaşları davet eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Bölgemizde ilk ve tek olan Aile Yaşam Merkezi’ni Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın teşrifleriyle değerli Bayburt halkının hizmetine sunuyoruz. İçerisinde konferans salonundan sergi salonlarına, kütüphaneden mescide, aşçılık ve pastacılık okulundan eğitim sınıflarına, spor salonlarından dinlenme salonlarına, çocuk oyun alanlarından bilgisayar laboratuvarlarına, güzellik merkezinden psikolojik ve hukuk danışma merkezlerine kadar birçok hizmet alanını barındıran Aile Yaşam Merkezi’nin açılışına bütün hemşehrilerimizi davet eder, saygılar sunarım” dedi.




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