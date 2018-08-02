Aydıntepe ilçesine yapılacak olan Entegre Hastanesi inşaatı başlıyor

Hastane inşaatı için gerekli olan arsa tahsisini yaptıklarını söyleyen Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aydıntepe İlçesine modern bir hastane kazandıracaklarını belirtti.

Şentürk, arsası Aydıntepe Belediyesi tarafından verilen entegre hastanesinin 12 yatak, 6 gözlem odası ve acil servis bölümlerinin olduğunu kaydetti.

Şentürk, 7.790.000.00 TL’ye mal olacak hastanede ayrıca Aile Hekimliği Birimi ve doğumhane de olacağını belirterek, hastanenin 2019 yılı içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.