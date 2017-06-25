Bakan Ağbal ile vatandaş arasında vergi diyaloğu

İlk olarak kent merkezinde faaliyet gösteren bir yakıt istasyonunun açılışını yapan Bakan Ağbal daha sonra Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüp vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Ağbal Cumhuriyet Caddesinde karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederken Behçet Kalacoş isimli bir vatandaşla arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Almanya’da 50 yıl çalıştığını aktaran Kalacoş burada kazandığı paranın yaklaşık 500 bin dolarını Bayburt’ta yatırdığını belirtti. Bakan Ağbal’ın Kalacoş’un harcadığı paraların faturalı olup olmadığını sorması bir süre gülüşmelere neden oldu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Kalacoş’un kiracılarından birinin kendisi olduğunu söylemesi üzerine Bakan Ağbal, "Hocadan kaç lira kira alıyorsun? diye sordu. Kalacoş ise Ağbal’a "Bana para lazım değil. İyi insan olması yeterli" diye cevapladı.

Maliye Bakanı Ağbal, "Eğer aldığın yıllık kira bedeli 3 bin 600 lirayı geçmişse, onun için beyanname vermen lazım. Verdin mi?" diye sorunca, Kalacoş da "Ne biliyorsun vermediği mi? Ben bayrağını seven bir vatandaşım ona göre Naci Bey. Muhasebecim var, her şeyim var. Şerefle veriyoruz vergimizi" dedi.

Ağbal, Kalacoş’u tebrik ederek, "Bize de böyle mükellefler lazım" diyerek yoluna devam etti.