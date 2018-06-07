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07 Haziran 2018 12:05

Bakan Ağbal’dan kamuda çalışanlara maaş müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak" dedi.

Bakan Ağbal’dan kamuda çalışanlara maaş müjdesi

07 Haziran 2018 12:05


Bayburt Valiliğini ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamu görevlilerinin maaşlarının bayram dolayısıyla 13 Haziran’da ödeneceğini açıklayan Bakan Ağbal, konuyla ilgili şunları kaydetti:


"Biliyorsunuz kamu görevlileri her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. Haziran ayı maaşları ayın 15’i itibariyle bayramın birinci gününe denk geliyor. Burada bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlara bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımızın sözleşmeli personelimiz, işçi ve diğer statüde çalışan, özel idare olsun, belediyeler olsun kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran’da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden bütün kamu görevlilerimizde maaşlarını, aylıklarını almış olacak. Burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli hazırlıkları yapıyorlar. Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim. Böylelikle nasıl bayram girmeden emeklilerimizin aylıklarını ödediysek nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesini ödediysek şimdi de kamu görevlilerimizin aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz."




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