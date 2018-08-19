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19 Ağustos 2018 08:50

Baksı Müzesi Şair Zihni Sanat Alanı kültürel faaliyetleri başlıyor

Baksı Müzesi Kurucusu Prof.

Baksı Müzesi Şair Zihni Sanat Alanı kültürel faaliyetleri başlıyor

19 Ağustos 2018 08:50

Dr. Hüsamettin Koçan, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt programı kapsamında ziyaret ettiği Baksı Müzesi ile Baksı Kültür Sanat Vakfı öncülüğünde Ağustos - Eylül aylarında Şair Zihni Sanat Alanı Kültürel Faaliyetler başlığı altında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu.


Vali Pehlivan, ziyaretin ardından Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a teşekkür ederek etkinliklere gereken desteği sunacaklarını belirtti.


Düzenlediği sergi ve etkinliklerle insanları sanatla buluşturan Baksı Müzesi etkinliklerine bu yıl da 28 Ağustos’da Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, 14 Eylül’de Erdal Erzincan konseri ve 25 Eylül’de Öğrenci Sanat Şenlikleriyle devam ediyor.




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