Başkan Memiş, personeli ile iftarda bir araya geldi

Belediye çalışanları ile birlikte aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Memiş, “Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Belediye Meclis Üyelerimize ve Belediye Başkan Yardımcılarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Bayburt Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızla istişare ederek, birbirimizi dinleyerek, anlayarak Bayburt’umuza ne kadar hizmet ettiğimizi herkes gördü. Allah’a hamdolsun ki, biz üç yıl önce konuştuklarımızın bugün hemen hemen hepsini gerçekleştirdik. Yarım kalanlarda çok hızlı bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Beş yıllık programlarının Allah’ın izniyle tamamlanacağını ve o programda olmayan hizmetleri de Bayburt’a kazandıracaklarını söyleyen Memiş, “Çok açık ve net olarak ifade ediyorum ki, bu hizmetlerin Bayburt’umuza kazandırılmasında en büyük pay sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Sayın Başbakanımızdır ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’dır. Bayburtluya güvenmeleri, Bayburt’u sevmeleri bu hizmetlerin Bayburt’umuza kazandırılmasında en büyük etkendir. Bütün bu hizmetler Bayburt’umuza Maliye Bakanımız ve Milletvekilimizin aracılığı ile geliyor. Bayburt adına belediye çalışanları olarak sizler adına maliye bakanımıza ve milletvekilimize çok çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, biz daha çok çalışırsak, biz daha çok proje götürürsek sayın bakanımız Bayburt’a daha çok yatırımın gelmesini sağlayacaktır. Bundan hiç endişe etmiyoruz, hiç kuşkumuz yoktur. İnşallah bu yatırımlar fazlasıyla devam edecek. Bayburt, bunu daha çok hak ediyor. Canından aziz bildiği vatanına bugüne kadar lazım olan her şeyi veren Bayburt, hükümetimizden de bu yatırımların gelmesini bekliyor. Hükümetimiz de sağolsun üzerine düşeni yapıyor” dedi.

Bayburt Öğretmenevi’nde gerçekleşen buluşmaya Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, belediye bünyesinde çalışan işçi ve memurlar katıldı.