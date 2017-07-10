Başkan Memiş sahaya indi

Çalışma sahalarını ziyaret ederek yapımları devam eden projelerde incelemelerde bulundu. İncelemelerine yol ve kaldırım yapım çalışmalarının hafta sonu mesaisiyle devam ettiği Sebahattin Savacı Caddesi ve Eski Hasta Caddesi’nden başlayan Başkan Memiş, buralarda yapımı süren yol kazıma çalışması ile yol yapım ve kaldırım çalışmalarını yerinde takip ederek Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ile diğer yetkililerden gidişat hakkında bilgi aldı.

Sebahattin Savacı Caddesi ve Eski Hasta Caddesi’nin ardından tamamlandığında Kadızade mahallesine hem otopark hem de sahip olduğu sosyal donatılarla komplike bir alan kazandıracak olan otopark projesinde incelemelerde bulunan Başkan Mete Memiş, daha sonra Pazar mesaisinin yoğun bir tempoyla sürdüğü bu yaz sezonu bitmeden hizmete açılacak olan Kaleardı parka geçti. 50.000 m lik bir alanda yapımı süren parkta devam eden hummalı çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Memiş bir dizi incelemede bulunduktan sonra buradan ayrıldı.