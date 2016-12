Başkan Memiş, taksici esnafıyla bir araya geldi

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş taksici esnaflarıyla bir araya geldi. Taksici esnafının oldukça yoğun bir katılım gerçekleştirdiği toplantıda Bayburt’ta 2,5 yılda gerekleştirilen hizmetleri ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda projeler hakkında bilgi veren Başkan Memiş şunları ifade etti:

"2016 Eylül ayında başlattığımız üst yapı çalışmalarını Genç Osman Mahallesi’nin arka tarafında, Çoruh Evler ve Doğa Kent’te gördünüz bu inşallah şehrin bütününe hâkim olacak. 2017 sonu itibariyle de tamamlanmış olacak. Bir şeyin bitirilmesi için bir defa başlaması gerekiyor. Başladık inşallah bitireceğiz. Bu çalışmaların sizi en çok ilgilendiren kısmı olan yol çalışmaları 2017 sonu itibariyle tamamlanacak. Bayburt’ta şehrin bütün noktalarında kanalizasyon Çoruh’a akıyordu. O bakınca insanın ruhunu coşturan, insanı farklı duygulara taşıyan Çoruh Nehri tertemiz akması gerekiyorken temiz akmıyordu. Bu da en az yollar kadar önemliydi. Allah’a çok şükür 2016 yılına kalmadan 2015 yılı sonunda Çoruh’u kanalizasyon sularından kurtardık. Çalışmaların en son kısmı Pönserekti o da biliyorsunuz bu şehrin yıllardır sıkıntılı bölgesiydi. Kimsenin el atmadığı el atmaya da cesaret edemediği bir bölgeydi burası da tamamlandı. Artık Bayburt merkezden Çoruh’a bir gram atık karışmıyor."

"Otopark Sorunu Çözülüyor"

Başka bir problemin de otopark problemi olduğunu belirten Başkan Memiş, "Hepiniz başka şehirleri tanıyorsunuz ve orda gördüğünüz şeylerin Bayburt’ta da olmasını istiyorsunuz. İlk olarak Kent Meydanı adıyla gerçekleştireceğimiz projede saray bahçesi yapacağız. Alanın etrafındaki binaların yıkımına hükümet konağı ile başlanacak ileriye dönük diğer kurum binaları da oradan kaldırılacak. Bu alan bizim saray bahçemiz olacak. Altıda kapalı otopark olacak. Bununla Cumhuriyet Caddesi’ndeki park sorununu çözmüş oluyoruz. İkinci olarak şuan eski hastanenin yerinde yapılan sağlık müdürlüğünün -1. katı otopark olacak. Yine Hayırseverler İmam Hatip Ortaokulu’nun yanındaki alanda 2 katlı bir otopark yapılacak bu otoparkın üstünde de Kadızade Mahallesindeki çocuklar için oyun parkı yer alacak. Ve yine eski galer hamamının arkasındaki boşalanda 2017 yılında yapılacak olan Kapalı Halk Pazarının -1. katı da otopark olacak. Bu konuştuğumuz işlerin projeleri tamam. Ocak ayında ihale ederek 2017 yılı inşaat mevsiminin açılmasıyla yapımlarına başlanacak. Bununla da yetinmiyoruz, Çoruh Nehrinin diğer yakasındaki park problemini de çözmek adına yani Ozulu ve Erzurum Caddeleri ile Veli Şaban Mahallerinin bulunduğu alandaki park problemini çözmek adına da Veli Şaban Mahallesinde eski Tema Marketin yanındaki alanda otopark yapacağız onunda projesi hazır. İnşallah Bayburt’u bu araç kalabalığından kurtaracağız. Şehir Parkının ne kadar yoğun, kalabalık ve canlı olduğunu biliyorsunuz. Hem şehir parkının yükünü alması anlamında hem de şehrimize yeni bir soluk getirmesi bağlamında Kaleardı Şehir Parkımızda 2017 piknik sezonunda hizmete girecek. Yapım çalışmaları başlayarak % 50 oranında tamamladı" ifadelerini kullandı.

"GES Bitmek Üzere"

Başkan Memiş, "Ayrıca belediyemize ait 4mgw gücündeki Güneş Enerjisi Santrali projesi bitmek üzere. Hava şartları çok soğuk olmasaydı bitmiş olacaktı. Hala çalışmalar devam ediyor, inşallah Ocak ayı gelmeden 31 Aralıkta tamamlanacak. Şunu da ifade edeyim bu proje Bayburt Belediyesine yıllık net olarak 730 bin dolar gelir sağlayacak. Bu Bayburt ve Bayburt Belediyesi için çok önemli bir proje inşallah hayata geçecek. Yine o bölgede Tarım Yerleşkesini yapacağız. Bu proje Kaleardı Mahallesinde mezbahanenin ve Genç Osman Mahallesinde hayvan pazarının kaldırılması adına da önemli, sonuç olarak 39 Milyon TL lik bir proje oldu. Kalkınma Bakanlığından onaylandı. 2017 yılında 10 Milyon TL lik ilk etabın inşaatına başlanacak. Hapishanenin yanındaki 100 bin m lik alanda ilk etap kapsamında mezbahane, hayvan pazarı, hayvan barınakları, ahırlar, Toprak Mahsulleri Ofisi için arpa, buğday hububat depoları yani aklımıza tarımla ilgili ne geliyorsa burada mevcut olacak. Bunlar sıradan anlık çözümler değil bunların hepsi Bayburt için kalıcı işler olacak. Şehrin gelecek 20-30 yılına hükmedecek. İnşallah 2017 yılında da ekleyeceklerimizle Bayburt’u gerçekten gönlümüzdeki yere doğru taşıma adına ilk adımları atmış olacağız. Gelecekteki belediye başkanları da açılan yoldan devam eder ve Bayburt her dönemde yeni bir şeye kavuşur" diye konuştu.

"Bayburt’umuz Siyasi Olarak Çok Güçlü"

Bütün bunları Bayburt Belediyesi’nin kendi bütçesiyle yapmasının imkanı olmadığını ifade eden Başkan Memiş, "Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bize çok destekleri oldu. Onların Bayburt’a olan olumlu bakışları bizim bu hizmetleri yerine getirmemizde önemli bir faktör ve Maliye Bakanımızın Bayburtlu olması da, götürdüğümüz projeler karşılığını buluyor. Bu projeler bir kısmı hayata geçiyor. Bir kısmı da hayata geçecek. Sayın Maliye Bakanımız sağ olsunlar Bayburt’un yukarı çıkması adına, gelişmesi adına yoğun bir mesai harcıyor. Tabi Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Türkiye’nin en güçlü bürokratlarından olan milletvekilimiz de var bunların hepsi bizim için bir güç. Bayburt değişecek Bayburt dönüşecek. Çoruh Nehri gerçekten hepimiz için çok önemli. Çoruh Nehrindeki projenin ilk etabının yapımına başlandı. Çoruh pırıl pırıl akıyor ve Bayburt’u değiştirip dönüştürecek. Porsuk Çayının Eskişehir’e kattıklarının kat be kat fazlasını Çoruh Nehri ile Bayburt’a katacağız. Her iki yakasında iki buçuk metre genişliğinde yürüyüş alanları 1,5 metre genişliğinde de yeşil alan olacak yani Çoruh betonlaşmayacak. Çoruh’un kenarları tekrar yeşillendirilecek. İleriye doğruda Çoruh Nehri’nin yanındaki çirkin yapılaşmadan Bayburt’un kurtulması için gereken çalışmalar yapılacak. Çoruh’un Erzurum Köprüsü yukarısında kalan kısmında sandallarda olacak. 2017 yılındaki planlarımızdan biriside bu. 2017 yılında yapacağımız bir diğer çalışma da ise Bayburt’un kimliğiyle şehri buluşturacağız. İlk olarak Semerciler Caddesi ile başlayacağız eş zamanlı olarak Yıldız Garajı, Kapalı Çarşı ve Kasaplar Çarşısı restore edilecek. Ayrıca tarihi Bayburt Evleri de bir bir hayata geçecek. Böylece Bayburt’un tarihi kimliği de öne çıkacak. Bayburt’u yukarılara taşımak istiyorsak güç birliği yapmak zorundayız. Bu şehri yukarıya çıkarmak için şehrin sakini olmak yetmez. Bu şehrin sahibi olmak gerekir. Hepimiz bu şehrin sahibi olarak şehrimizi yukarılara çıkaracağız. Toplumun bütün kesimleriyle konuşarak istişare ederek şehrimizi güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Memiş’in konuşmasının ardından taksiciler toplantının sonunda söz alarak kendileriyle böyle bir toplantı gerçekleştirdiği için teşekkürlerini ilettiler ve son 20 yıldır Bayburt protokolünün kendileriyle bir toplantı gerçekleştirmediğini ve bundan dolayı Belediye Başkanı Mete Memiş’e müteşekkir olduklarını söylediler.