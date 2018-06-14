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14 Haziran 2018 10:33

Bayburt Belediye Başkanı Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Bayburt Belediye Başkanı Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı

14 Haziran 2018 10:33


Ramazan Bayramı’nın İslam coğrafyasına huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni eden Belediye Başkanı Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bayramlar, iyinin, güzelin, mazlumun, ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin ve muhtaçların yanında olma zamanlarıdır. Bayramlar mutluluğun, sevincin, hakkını verme günleridir. Bayramlar, Müslümanların her zamankinden daha çok kaynaştığı, hüzün ve sıkıntıların paylaşıldığı, neşe ve sevinçlerin evlerden evlere, şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere yayıldığı zaman dilimleridir.


Tüm İslam âlemini bir araya getirerek kenetlendiren bayramlar, Müslüman kalma bilincimizi diri tutmuş, İslam milletlerine tarih sahnesinde süreklilik kazandırmıştır. Ramazanlar ve kutlu bayramlar, insanlık ve İslam alemi için tekrar tekrar dirilişin müjdesi ve habercisi olmuştur.


Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, yüce Rabbimizden milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ederim.”




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