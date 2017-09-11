Bayburt Belediyesi’nden yaban hayatına şefkat eli

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının ilk müdahalesini yaparak hayata tutunmalarını sağlıyor. Yaban hayvanları ilk müdahalenin ardından eski sağlıklarına kavuşmaları adına daha detaylı bir tedavi yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim ediliyor.

Kartal ve Baykuş da Hayata Tutundu

Bu çalışmalar çerçevesinde Bayburt Belediyesi ekiplerince son olarak doğada yaralı halde bulunan baykuş ve kartal Bayburt Belediyesi geçici hayvan barınağına getirilerek ilk müdahalelerinin yapılmasıyla yaşama tutundular. Baykuş ve kartal daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Sokak Hayvanları da Unutulmadı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalarına devam ederken sokak hayvanlarını da unutmuyor. Sokaklarda başıboş olarak dolaşırken yakalanarak barınağa getirilen sokak hayvanlarının belediye veterineri tarafından tedavileri ve bakımları yapılıyor.