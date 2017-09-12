Bayburt Üniversitesi danışma kurulu toplantısı yapıldı

Dr. Selçuk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi binasındaki toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Bayburt Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Ömer Can, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü. Doç. Dr. Metin Uçurum, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Müdür V. Yrd. Doç. Ümit Girgel, Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Yaşar Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdür Soner Can, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Eczacılar Odası Bayburt İl Temsilcisi U. Ahmet Aker ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız Danışma Kurulu üyeleri olarak katıldılar.

Danışma Kurulu toplantısında katılımcılara Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Ufuk Töman Üniversitenin 2013 ile 2017 yılları arasındaki Fiziksel, Bilimsel, Kültürel ve Akademik gelişimini gösteren sunumu gerçekleştir.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, konuşmasında Gelişim sürecini geçen dönemki toplantıya oranla üniversite bünyesine kazandırdıkları bir yeni fakülte, yeni iki meslek yüksekokulunun kazandırıldığını şehrin sosyal kültürel ve ekonomik yapısını göz önünde bulundurularak danışma kurulu üyelerinden de şehrin ihtiyaçlarını öne çıkaran öneri ve görüşleri hakkında istişarede bulundu.

Üniversitelerin şehirlere katkı sağlayabilmesi için STK lara büyük görevler düştüğünü, şehrin yapısal reformunun sadece Üniversiteler ile değil aynı zamanda şehirde yaşayanlarında gelişime destek olması gerektiğini dile getirdi.

Üniversitenin son 3 yıllık gelişim sürecini beğenen danışma kurulu üyeleri de sektörel yönden beklentilerini dile getirdiler.

Toplantıda, üniversite sanayi iş birlikteliğinin geliştirilmesi başta olmak üzere Turizm yönünden de Bayburt’un geleceğine yönelik çeşitli çalışmaların değerlendirileceğini ifade eden Rektör Coşkun, "Üniversitemiz tüm imkanları ile Bayburt’a çeşitli alanlarda katkı sağlayacak birçok çalışmalara destek olmakla birlikte bu kapsamda yeni çalışmalar da yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantının amacının Üniversite ile Bayburt’ta bulunan kamu kurumları ve STK toplum kuruluşlarının önerileriyle Üniversitenin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla danışma kurulunun oluşturulduğu belirtildi.