Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılabilen bal analizinin Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılmasına ilişkin protokole, Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile Birlik adına Başkan Yaşar Ziypak imza attı.

Protokol imza törenine Rektör Coşkun’un yanı sıra, Tarım İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Birlik Başkanı Yaşar Ziypak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Bayburt Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Engin Şahin, 184 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yusuf Akbal ve diğer kurum yetkilileri katıldı.

Protokol imzalandıktan sonra bir konuşma yapan Coşkun, Protokol kapsamında 5 kalem balın analizine yoğunlaştıklarını belirterek, Özellikle Anzer balı ile Bayburt balını mükayese edeceklerini dile getirdi. Mukayesenin iki bal arasındaki farklılıklar, artılar ve eksiler biçiminde olacağını sözlerine ekleyen Coşkun, şehre katkı sunacak bal üretiminin verimlileştirilmesi için ortak aklın şart olduğunu ifade etti.