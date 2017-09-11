Bayburtlu öğrenciler tarihle buluşacak

Öğrenciler refakatçi öğretmenler ve rehberler eşliğinde tarihi kentleri gezecek.

Bayburt Belediyesi, kültür sanat gezileri kapsamında yaz boyunca TEOG kurslarında eğitim gören ve Çanakkale’ye gitmemiş ortaöğretim öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Bayburt Ortaokulu ve Bayburt İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 40 öğrenci ve 6 refakatçi öğretmen Bayburt Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla yola koyuldu.

Geziye katılan öğrencileri velilileriyle birlikte uğurlayan Belediye Başkanı Mete Memiş, burada yaptığı açıklamada yaz boyunca yoğun bir şekilde ders çalışan öğrencileri ödüllendirmek istediklerini ve tarihi kentlere gezi düzenlediklerini kaydetti.

Öğrencilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Memiş şunları söyledi: “Öğrencilerimiz yaz boyunca herkes tatil yaparken onlar ders çalıştılar. İnşallah hem kendi geleceklerini hem de şehrimizin geleceğini daha yukarı taşıma adına bizde Bayburt Belediyesi olarak dedik ki, bu çocuklarımızı ödüllendirelim. Ödülleri de Çanakkale, İstanbul, Söğüt ve Bilecik olsun. Çanakkale önemli bir yer bunu da yolda giderken hem siz okursunuz hem de öğretmenleriniz size bahseder. Çanakkale Müslüman Türk milletinin tarih sahnesinden silinmesi için bütün batılı güçlerin haçlı güçlerin toplanarak saldırdıkları yerin adıdır. Orada büyük Türk milleti onlara ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü söyledi. Yüzlerine bunu haykırdılar ve Çanakkale’yi de geçirmediler. Bu anlamda Çanakkale yok edilmek istenen bir destanın adıdır. İstanbul, medeniyetimize ait, tarihimize ait gelişme döneminde bir çağın kapatılıp yeni bir çağın açıldığı yerdir. Orayı da bu anlamda gezeceksiniz. Söğüt’te de kuruluşumuzu göreceksiniz.”

Öğrencilere TEOG sınavlarına hazırlık konusunda belediye olarak yardım edeceklerini dile getiren Memiş,

“Sizin önümüzdeki yıl TEOG sınavlarına ait benden ne talebiniz olursa Bayburt Belediye Başkanı olarak bu talebinizi yerine getireceğim” dedi.

Okul Müdürü Mahir Pamukçu ise Belediye Başkanı Memiş’e düzenlenen geziden ötürü teşekkür etti.