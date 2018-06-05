Bayburt’ta DKBB iftarı

İftar yemeğine Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Ak Parti Bayburt Milletvekili Adayı Fetani Battal, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, Gökçedere Belediye Başkanı Necmettin Bakır ve Bayburt Belediyesi birim müdürleri katıldı.
Yemek sonunda Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk Başkan Mete Memiş’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.