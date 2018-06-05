Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 14:04

Bayburt’ta DKBB iftarı

Bayburt’ta Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB)tarafından iftar programı düzenlendi.

Bayburt’ta DKBB iftarı

05 Haziran 2018 14:04


İftar yemeğine Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Ak Parti Bayburt Milletvekili Adayı Fetani Battal, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, Gökçedere Belediye Başkanı Necmettin Bakır ve Bayburt Belediyesi birim müdürleri katıldı.


Yemek sonunda Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk Başkan Mete Memiş’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç