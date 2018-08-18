BESYO özel yetenek sınavına ilgi yoğun oldu

Üniversitenin kapalı spor salonunun ev sahipliği yaptığı ve üç gün boyunca süren sınavlara katılan 600 aday, Beden Eğitimi Öğretmenliği (40 Kontenjan), Antrenörlük Birinci Öğretim (70 Kontenjan) ve Antrenörlük İkinci Öğretim (70 Kontenjan) bölümleri için zamana karşı yarışarak; basketbol, voleybol, futbol, hentbol, takla, koşu ve sıçrama duraklarından oluşan parkurda ter döktü. Türkiye’nin farklı şehirlerinden bireysel ve toplu halde gelen öğrenciler, engelli ve şehit yakınları için de özel kontenjanların belirlendiği sınavda renkli görüntüler oluşturdu.

BESYO Müdür Vekili Doç. Dr. Cem Kahya, başvuru sayısından memnun olduklarını dile getirerek, çekişmeli ve güzel derecelerin ortaya çıktığı bir sınav deneyimi yaşadıklarını belirtti. Kahya, yeni öğrencilerle birlikte, verimli bir dönem hedeflediklerini ve her geçen yıl yeni bölümler açmayı düşündüklerini söyledi.