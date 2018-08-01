İşliyen, Bayburt İl Müftülüğü tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi’nde "2018 Yılı Vekalet Yolu ile Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım Toplantısı" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. İşliyen, burada yaptığı konuşmada Diyanet Vakfı aracılığıyla yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak her kurbanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı’nın 147 ülkede Müslümanlar ve Türkiye adına iyilik elçiliği yaptığını ifade eden İşliyen, "Sizin bir tane kurbanınız bu ülkenin ayakta durmasını sağlayan bin dua olarak geriye dönüyor. Bir lokma etiniz, üç kuruşluk yardımımız bu ülke için gruplar halinde, fevc fevc insanların yüreklerinin kıpır kıpır semaya açılan elleri haline geliyor" dedi.

FETÖ, DEAŞ gibi terör yapılarının bu ümmetin temiz niyetli çocuklarını çeşitli şekillerde kandırarak zalim emelleri için kullandığını vurgulayan İşliyen, "Bu zalimler bu ümmetin heyecanlı çocuklarını, delikanlı çocuklarını, yerinde duramayan hareketli çocuklarını önce selefilik, sonra IŞİD, DEAŞ adı altında bir araya topladılar, topluca imha ediyorlar. Bunun başka izahı yok. Bunlar bizim çocuklarımız. Kandırılmış, aldatılmış, yanlış yöne çekilmiş ama bizim çocuklarımız. Bu ümmetin daha içe dönük, daha sakin, daha saf, daha tutuk, heyecanı sönük başarılı çocuklarını da FETÖ ile dershane, okul adı altında topladılar onları da vatan haini, devlet düşmanı yapmak suretiyle başka bir katliama maruz bıraktılar. Hep bizim çocuklarımızdı, dershaneye gitti, okula gitti bir gecede devlet düşmanı oldu ve bu devletin helikopteriyle bu devletin insanının üzerine bombalar yağdırdı. Neticede telef olan kaynak bizim kaynağımız" ifadelerini kullandı.

Programa, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile ilde görev yapan din görevlileri katıldı.