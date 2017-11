Köy okulu öğretmenleri unutulmadı

Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla her yıl bir köy okulunda gerçekleştirilen etkinlik bu yılda sürdü.

Etkinlik kapsamında Örence Köyü Ortaokulu ziyaret edilerek burada görev yapan öğretmenlere yönelik bir program gerçekleştirildi.

Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Alb. Fatih Cemal Kiper, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, il müdürlüğü personelleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Vali Pehlivan, sadece milli eğitim bünyesinde değil diğer kurum ve kuruluşların da Öğretmenler Günü’nü kutlamasının önemli önemli olduğunu belirtti.

Vali Pehlivan, “Şunu biliyoruz ki her meslek grubunun her kişinin, her bireyin bir öğretmeni var. Dolayısıyla bugün aslında öğretmenlerimizin gününü kutlamanın sadece milli eğitim bünyesinde değil diğer kurumlarımızın, kuruluşlarımızın resmi olsun, özel olsun bütün kuruluşların hatırlaması gereken bir gün olduğunu bugün görmüş ve göstermiş oluyoruz. Ben öncelikle bu duyarlı, hassas ve kıymetli organizasyonlarından dolayı il müdürlüğümüze, müdür beyin şahsında bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğretmenlerin sadece 24 Kasım’da değil her gün hatırladıklarını ifade eden Vali Pelivan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz elbette ki öğretmenlerimizi sadece 24 Kasım’da değil her gün hatırlıyoruz ve onların bizim üzerimizde olan emeklerini saygıyla yad ediyoruz ve elbette ki o emeklere layık olmak için hep birlikte gayret ediyoruz. Öğretmenler günü vesilesiyle biz idareciler olarak da sadece merkezde değil ilçelerimizde beldelerimizde ve bugün olduğu gibi köylerimizde de bu duyguların yaşanması ve yaşatılmasını önemsiyoruz ve bugün olduğu gibi fırsat buldukça bu organizasyonların içerisinde oluyoruz. Bugün burada köy okullarımızda olmak ve köy okullarımızda görev yapan kıymetli kardeşlerimizin de günü kutlamak bizim için de bu bağlamda ayrı bir güzellik.”

Köyde öğretmenlik yapmanın çok daha farklı olduğunu kaydeden Pelivan,

“Aslında ülkemizin de gelişim çizgisini düşünürsek köy öğretmenliği küçük yerlerde yapılan öğretmenliğin ne kadar kıymetli olduğunu büyüklerimiz ifade ediyor. Nitekim buraya gelmeden önce Bayburt Baksı Köyü doğumlu şu anda 90 yaşında olan ve 1947 yılında mesleğe başlayan bir büyüğümüzün evindeydik. Onun heyecanını görmenizi isterdim.” İfadelerini kullandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ise, köy öğretmenliğinin zorluklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

“Köy okullarımızda her 24 Kasım’da program yapıyoruz. Bizim hedef kitlemize, bizim çalışmalarımıza da ışık tutan öğretmenlerimizi onore etmeye çalışıyoruz. Biz öğretmen arkadaşlarımızla burada hem köylü, çiftçilerimizin çocuklarına verdikleri eğitimden dolayı hem de bu toplumun geleceğinin inşasında üstlendikleri bu kutsal sorumluluktan dolayı teşekkür ediyoruz.”

Konuşmalarından ardından il müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketleri protokol üyeleri tarafından öğretmenlere takdim edildi.

Program sonunda ayrıca Vali Pehlivan tarafından öğrencilere süt dağıtıldı.