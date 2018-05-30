Maliye Bakanı Ağbal Kent Meydanı ve Kapalı Otopark Projesini İnceledi

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ak Parti Bayburt Milletvekili Adayı Fetani Battal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve kamu kurum müdürlerinin de eşlik ettiği incelemede Maliye Bakanı Ağbal, otoparkta hummalı bir şekilde gece gündüz devam eden çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ve yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarının bitmek üzere olduğu ve son rötuşların yapılarak kısa sürede hizmete sunulacak olan 150 araç kapasiteli kapalı otoparkta bir müddet daha incelemelerde bulunan Bakan Ağbal, Demirözü ilçesi ve Gökçelere Beldesi ziyaretlerine katılmak üzere otoparktan ayrıldı.