Şölenlerin 2. gününde Karadeniz rüzgârı esti

Dede Korkut Şölenlerinin ikinci gününde de coşku hakimdi.

Etkinlikler kapsamında Şair Zihni Kent Ormanında bulunan amfi tiyatroda gerçekleşen programda ilk olarak halk oyunları gösterileri yapıldı. Bayburt Bar ekibi ve Azerbaycan’dan gelen Kafkas dans topluluğunun sergilediği folklor gösterileri ilgiyle izlendi. Gösterilerin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk günün anısına Azerbaycan Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Ali Kısmet Aliyev’e Bayburt Saat Kulesi biblosu hediye etti.

Plaket takdiminin ardından sahne alan Karadeniz müziğinin son yıllarda yıldızı parlayan temsilcisi ünlü grup imera seslendirdiği Karadeniz türküleri ve birbirinden güzel parçalarla Bayburtlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Bayburt’ta Karadeniz rüzgârı estiren İmera’nın seslendirdiği hareketli parçalara horonlarla eşlik eden vatandaşlar eğlenceye doydu.

Gece Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk’un grup üyelerine çiçek ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.