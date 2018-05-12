TUBİTAK Başkanı Mandal, 2023 vizyonlarını anlattı

Dr. Hasan Mandal, Bayburt Üniversitesi’nde toplanan 35. Mühendislik Dekanları Konseyi toplantısında, 2023 vizyonu ve TUBİTAK’ın geleceğe bakışı hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşen “2023’e Doğru TUBİTAK ile Geleceğe Bakış” isimli konferansta konuşan Prof. Dr. Mandal, TUBİTAK’ın halihazırda desteklediği bilimsel projeler ve Türkiye’deki proje üretiminin durumu hakkında bilgiler verdi. Yeni nesil üniversitelerin proje üreten üniversiteler olduğuna dikkat çeken Mandal, Mühendislik Fakültesi Dekanlarından proje üretme konusunda teşvikte bulunmalarını istedi. Türkiye’nin 2023 vizyonuna ulaşmak için bilimsel projeleri arttırmak zorunda olduklarını da belirten Mandal, TUBİTAK’ın gelecekte nasıl bir kurumsal yaklaşım geliştireceği ve hangi yeniliklerin ortaya çıkacağı hakkında sunum yaptı. Mandal, Bayburt Üniversitesi’nde olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Mühendislik Dekanları Konseyine ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmasının ardından sorulara yanıt veren Mandal, proje destekleme aşamasında nelere dikkat ettiklerini ve Bayburt Üniversitesi’nden çok sayıda proje beklediklerini söyledi. Konferans sonunda Rektör Coşkun, Mandal’a katılım belgesi takdim etti.

Konferansa Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Mühendislik Dekanlar Konseyi temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.