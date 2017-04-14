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14 Nisan 2017 17:33

Ülkü Ocakları’ndan kurum ziyaretleri

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı kurum ziyaretleri kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları’ndan kurum ziyaretleri

14 Nisan 2017 17:33


İl Ocak Başkanı Fatih Ötünç öncülüğünde ocak yönetimi ve teşkilat mensuplarınında katılımıyla gerçekleşen ziyaretler kapsamında ilk olarak Bayburt Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu ziyaret edildi.


Ustaoğlunun ardından Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezai Er, İl işkur Müdürü Abdullah Kahveci, Kyk Müdürü Şerif Bayram, Sodes Müdürü Arif Erkul ziyaret edildi. Ziyaretler anısına Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı adına İl Ocak Başkanı Fatih ÖTÜNÇ başta Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu olmak üzere Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezai ER ve tüm kurum Müdürlerine Bayrağa sarılı Kuran-ı Kerim ve Plaket hediye ederek ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.




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