Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bayburt
  •  » Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt Aydıntepe Trabzon Arasında Devam Eden Yol Çalışmalarını Inceledi
28 Mayıs 2018 15:21

Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt Aydıntepe Trabzon arasında devam eden yol çalışmalarını inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Yeşil Yol Projesi kapsamında devam eden Aydıntepe ilçesi ile Trabzon il sınırı yol çalışmalarını inceledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt Aydıntepe Trabzon arasında devam eden yol çalışmalarını inceledi

28 Mayıs 2018 15:21


Çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, teknik kontrol ekibi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Pehlivan, Karadeniz bölgesindeki 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi kapsamında Bayburt İlimiz sınırları içinde kalan güzergahta asfalt yol çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bu bağlamda, DOKAP’dan(Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi) sağladıkları ödeneklerle Özel İdare bünyesinde ihalelerin yapıldığını ve 2018 yılında yaklaşık 20 kilometre asfalt yol yapımı planlandıklarını bildirdi.


Vali Pehlivan bahse konu güzergahta bir müddet incelemelerde bulunduktan sonra ekiplere çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Çevredeki bir kaç yaylayı da ziyaret eden Vali Pehlivan, vatandaşlarla hasbıhalde bulunarak hayırlı ramazanlar diledi.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
20
°
C
  • Salı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç