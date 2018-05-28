Çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, teknik kontrol ekibi ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Pehlivan, Karadeniz bölgesindeki 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi kapsamında Bayburt İlimiz sınırları içinde kalan güzergahta asfalt yol çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bu bağlamda, DOKAP’dan(Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi) sağladıkları ödeneklerle Özel İdare bünyesinde ihalelerin yapıldığını ve 2018 yılında yaklaşık 20 kilometre asfalt yol yapımı planlandıklarını bildirdi.

Vali Pehlivan bahse konu güzergahta bir müddet incelemelerde bulunduktan sonra ekiplere çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Çevredeki bir kaç yaylayı da ziyaret eden Vali Pehlivan, vatandaşlarla hasbıhalde bulunarak hayırlı ramazanlar diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.