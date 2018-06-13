Vali Ali Hamza Pehlivan Söğütlü’de toplu iftar programına katıldı

Sancaktepe, Söğütlü, Saruhan, Aşağı Kışlak, Yukarı Kışlak, Göldere, Yeniköy, Güder, ve Aksaçlı köylerinin katkı ve katılımıyla gerçekleştirilen iftara Emekli Yargıtay Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, Daire Müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı, Köy Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İftar sonrası Söğütlü Köyü konağı bahçesinde vatandaşlarla çay sohbetinde bulunan Vali Pehlivan, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan organizasyon dolayısıyla Aksaçlı Köyü Muhtar Vekili ve İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Helim Polat,Söğütlü Köyü Muhtarı Adnan Türkben,Sancaktepe Köyü Muhtarı Adnan Dursun, Aşağı Kışlak Köyü Muhtarı Musa Tosun, Yukarı Kışlak Köyü Muhtarı Köksal Koç, Saruhan Köyü Muhtarı Osman Şimşek, Göldere Köyü Muhtarı Şeref Kurban, Güder Köyü Muhtarı Mihmail Görgülü, Yeniköy Köyü Muhtarı Hatem Konat’a ve davete katılanlara teşekkür ederek hayırlı Ramazanlar diledi ve yaklaşan Bayramlarını tebrik etti.