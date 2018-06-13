Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 10:15

Vali Ali Hamza Pehlivan Söğütlü’de toplu iftar programına katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan, Söğütlü Köyü’nde çevre köylerin buluştuğu iftar programına katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan Söğütlü’de toplu iftar programına katıldı

13 Haziran 2018 10:15


Sancaktepe, Söğütlü, Saruhan, Aşağı Kışlak, Yukarı Kışlak, Göldere, Yeniköy, Güder, ve Aksaçlı köylerinin katkı ve katılımıyla gerçekleştirilen iftara Emekli Yargıtay Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, Daire Müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı, Köy Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


İftar sonrası Söğütlü Köyü konağı bahçesinde vatandaşlarla çay sohbetinde bulunan Vali Pehlivan, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.


Vali Pehlivan organizasyon dolayısıyla Aksaçlı Köyü Muhtar Vekili ve İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Helim Polat,Söğütlü Köyü Muhtarı Adnan Türkben,Sancaktepe Köyü Muhtarı Adnan Dursun, Aşağı Kışlak Köyü Muhtarı Musa Tosun, Yukarı Kışlak Köyü Muhtarı Köksal Koç, Saruhan Köyü Muhtarı Osman Şimşek, Göldere Köyü Muhtarı Şeref Kurban, Güder Köyü Muhtarı Mihmail Görgülü, Yeniköy Köyü Muhtarı Hatem Konat’a ve davete katılanlara teşekkür ederek hayırlı Ramazanlar diledi ve yaklaşan Bayramlarını tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç