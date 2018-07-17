Vali Ali Hamza Pehlivan Yukarı ve Aşağı Pınarlı Köylerini ziyaret etti

İl Genel Meclis Üyesi Hicabi Kurtulmuş’un kayınpederi Ramiz Karatekin’in cenaze törenine katılmak üzere Aşağı Pınarlı Köyü’ne giden Vali Pehlivan, Karatekin’in ailesi ve yakınlarına taziyede bulundu.

Vali Pehlivan daha sonra Yukarı Pınarlı Köyü’ne hareket ederek Muhtar Mahmut Koç’tan bilgiler aldı, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Köydeki programı sonrasında Yukarı Pınarlı - Demirözü bağlantı yolunu inceleyen Vali Pehlivan, ilgililerle değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Demirözü İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir süre sohbette bulunduğu vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri sırasında Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.