Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 10:10

Vali Ali Hamza Pehlivan Yukarı ve Aşağı Pınarlı Köylerini ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, Merkez’e bağlı Aşağı Pınarlı köyü ile Demirözü İlçesi’ni ve İlçeye bağlı Yukarı Pınarlı köyünü ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan Yukarı ve Aşağı Pınarlı Köylerini ziyaret etti

17 Temmuz 2018 10:10


İl Genel Meclis Üyesi Hicabi Kurtulmuş’un kayınpederi Ramiz Karatekin’in cenaze törenine katılmak üzere Aşağı Pınarlı Köyü’ne giden Vali Pehlivan, Karatekin’in ailesi ve yakınlarına taziyede bulundu.


Vali Pehlivan daha sonra Yukarı Pınarlı Köyü’ne hareket ederek Muhtar Mahmut Koç’tan bilgiler aldı, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Köydeki programı sonrasında Yukarı Pınarlı - Demirözü bağlantı yolunu inceleyen Vali Pehlivan, ilgililerle değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.


Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Demirözü İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir süre sohbette bulunduğu vatandaşların taleplerini dinledi.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaretleri sırasında Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç