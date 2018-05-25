Vali Pehlivan İftarda Deligöz ailesine konuk oldu

İftar öncesi Deligöz çiftinin ikamet ettiği Zahit Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde bulunan evlerine gelen Vali Pehlivan, Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun ile Deligöz çiftine çat kapı misafir oldu.

Vali Pehlivan sağlık sorunları yaşayan Erdal Deligöz ve diğer aile bireyleriyle hasbıhalde bulundu.

İftarını Deligöz çifti ile birlikte yapan Vali Pehlivan bir süre sohbette bulunduğu aileye misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek Ramazanlarını tebrik etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

Vali Pehlivan’a iftar ziyareti sırasında Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun eşlik etti.