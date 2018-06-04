Vali Pehlivan, Nişantaşı köyünü ziyaret etti

Vatandaşlarla köy odasında bir araya gelen Vali Pehlivan, Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. Ramazan ayının Bayburt’ta huzurlu ve güzel bir ortamda geçtiğini dile getiren Vali Pehlivan İslam coğrafyasında Ramazanı huzur içinde yaşayamayan ülke ve milletlerin olduğunu ve dualarının her zaman onların yanında olduğunu söyledi.

Vali Pehlivan yaz mevsiminin gelmesiyle köylerde gerçekleştirilen çalışmaların hız kazandığını belirtti. Nişantaşı Köyü’nün geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarla birçok eksiğinin tamamlandığını dile getiren Vali Pehlivan, “Geçtiğimiz yıl yol ve içme suyu ile ilgili çalışmalarımız oldu. İki depo, kanalizasyon, isale hattı, yayla yolu tamamlandı. İnşallah bu sene de köy içi asfalt düzenleme çalışmasını yapacağız.” dedi.

Vali Pehlivan birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Önemli olan bir arada bulunmak. Tüm bu yatırımlar yapılmaya devam edecek. Yeter ki; muhabbetimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hepiniz biliyorsunuzdur; Kuzey Irak’ta devam eden terörle mücadele operasyonlarında Bayburtlu bir kardeşimizle birlikte üç kardeşimiz şehit oldu. Allah onlara rahmet eylesin. Bizlere düşen şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak. Bu vatan şehitlerimizin, gazilerimizin, ecdadımızın bizlere birer emaneti. Bu emanete sahip çıkmak için canla başla çalışmak boynumuzun borcudur.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan konuşmasının ardından vatandaşların çeşitli konulardaki ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan, köy odasının ardından köy okulu ve İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla yapımı devam eden sosyal tesis inşaatını ziyaret ederek Muhtar Ebubekir Atındaşoğlu’ndan bilgiler aldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Nişantaşı Köyü Muhtarı Ebubekir Altındaşoğlu ile köy sakinleri eşlik etti.