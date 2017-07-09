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09 Temmuz 2017 15:14

Vali Pehlivan rafting heyecanı yaşadı

Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği’nce (BEKDER) organize edilen rafting etkinliği kapsamında Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan da Çoruh Nehrinde rafting heyecanı yaşadı.

Vali Pehlivan rafting heyecanı yaşadı

09 Temmuz 2017 15:14


Göreve yeni başlayan Vali Pehlivan ile beraberindekiler, Aslandede ile Bayraktar köyü arasındaki parkurda rafting yaptı. Nehre girmeden önce rehber tarafından bilgilendirilen iki ekip 5 kilometrelik parkur için nehre giriş yaptı.


Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehrinde yapılan rafting de ellerine aldıkları küreklerle zorlu parkurlar içerisinde botun üstünde kalmaya çalışan Bayburt Valisi Pehlivan ve beraberindekiler adrenalin dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat boyunca kürek çeken ekip varış noktasına ulaştı.


Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, Çoruh Nehrinin doğa sporlarına ev sahipliği yaptığına işaret ederek şunları kaydetti:


"Çoruh Nehri inanıyoruz ki adrenalin sporuna yatkın olan, bu sporu yapmak isteyen vatandaşlarımız için çok önemli bir alternatif. Burada botların ve ekipmanların olması rafting yapmak isteyenler için de önemli avantaj. Adrenalin sporlarını seven herkese sesleniyorum; Bayburt ilimizi ziyaret edin özelliklerini ve güzelliklerini yakından görün. Bayburt Kalesinden Dede Korkut’una kadar kahraman insanlarına, yiğit insanlarına, misafirperver insanlarına kadar gelin ziyaret edin ve ziyaret etmişken de eğer merakınız varsa rafting de yapın."




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