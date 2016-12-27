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27 Aralık 2016 17:44

Yatırımlar Bayburt’ta masaya yatırıldı

Yatırımlar Bayburt’ta masaya yatırıldı

27 Aralık 2016 17:44

Aras Elektrik daveti, il ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla 2017 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı Bayburt’ta düzenlendi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aras Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, Aras Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Erdoğan, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, Aras Elektrik Perakende Satış A. Ş. Genel Müdürü İbrahim Yıldırım, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Aras Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, Çözüm ortağı olma hususunda yerel yönetimlerin önemine değindi. “ 2016 Yılında Bayburt İline Bir dizi yatırım yaptık. Amacımız kesintisiz hizmet. Bizim bu yolculuğumuzda belediye başkanlarımız ve mülki idare amirlerimiz en büyük çalışma arkadaşlarımızdır. İdarecilerin isteklerini yerine getirmek için elimizden gelen her şey yapılacaktır.’’ dedi.
Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, ise yapılan ve yapılacak yatırımlarla Bayburt İlinin elektrik altyapısını güçlendirmeyi ve kesintisiz enerji vermeyi hedeflediklerini söyleyerek, ‘’Yapacağımız yatırımlar için sizlerin görüşleri ve önerileri bize yol gösterecektir. Hedefimiz kesintisiz enerji ve bu hedeflere ulaşabilmemiz için sizden gelecek talepler bizim için önemlidir.” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanları ve Aras Elektrik yönetim kurulunun karşılıklı istek ve taleplerinin dile getirildiği toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Bayburt Belediye Başkanlarından brif alan Aras Elektrik Yönetimi, Bayburt İli ve İlçe belediye başkanlarından teşekkür aldı. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, ‘’ Aras Elektriğe yapmış olduğu bu şeffaf toplantıdan ötürü teşekkür ediyor. Bizler yerel yöneticiler olarak yapılacak yatırımların önceden bilmek ve değerlendirmek isteriz. Bu yönüyle başta Valiliğimiz olmak üzere Aras EDAŞ’ın ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümit Kiler’in bu tutumunu alkışla karşılıyorum.’’ diye konuştu.



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