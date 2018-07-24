Yaylaya cami ve sosyal tesis

Aydıntepe Belediyesi tarafından Turizme dayalı olarak yaptırılan Aydıntepe Yayla Cami ve Sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve orda bulunan misafirler katıldı.

Böyle güzel bir tesisi Aydıntepe İlçesine yaylasına kazandıran Aydıntepe Belediyesine başta Belediye Başkanı Haşim Şentürk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan,"Bu tesislerin Bayburt ili ve Aydıntepe İlçesinin turizminin gelişiminde hayırlar getirmesini dilerim" dedi

Açılışın yapımının ardından Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet yapılan sosyal tesisleri ve Yayla Camiyi gezip Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ten bilgi aldı.