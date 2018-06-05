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05 Haziran 2018 10:33

Yeni Bayburt Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor

Vali Ali Hamza Pehlivan, yapımı devam eden yeni Bayburt Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yeni Bayburt Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor

05 Haziran 2018 10:33


İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Pehlivan, yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlanan inşaatın belirlenen çalışma takvimi içerisinde bitirilmesi için ilgililerden azami hassasiyet göstermelerini istedi.


İnşaat alanında bir müddet incelemelerde bulunan Vali Pehlivan kendisine eşlik eden heyetle yaptığı tespit ve değerlendirmelerin ardından ziyaretini sonlandırdı.


Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Turhan Şener ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.




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