15. klimalı durak Akpınar Mahallesi’ndeki yerini aldı

’si Akpınar Mahallesi’ndeki yerini aldı.

Vatandaşların yaz ve kış şartlarından etkilenmemeleri için yapılan çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatı ile Akpınar Mahallesi’ne yerleştirilen klimalı durak, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Montaj çalışması süresince mahallede bulunan Başkan Yardımcısı Rasim Keskin ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç vatandaşlar ile sohbet etti.

Özellikle şehir merkezine gitmek için dolmuş bekleyen vatandaşların sevinçle karşıladığı klimalı durak çalışması için mahalle sakinleri Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.