280 derecede çalışan fırının başında oruç tutuyorlar

Ramazan ayını en zor şartlarda yaşayan fırın ustaları, sıcak yaz gününde fırının karşısında 16 saat çalışarak hem ibadetlerini yapıyor, hem de sıcak ramazan pidesi hazırlıyor.

Bilecik’te bir fırında çalışan fırın ustası Ünal Yörükler, 280 derece fırın karşısında oruç tutmak için zorlandıklarını ifade ederek, “El emeği göz nurumuz. Pidelerimizle sadece mahalleye hitap edebiliyoruz. Zaten çok çıkaramıyoruz kara fırınlarda kapasite bu kadar. Bütün arkadaşlar burada çok zahmet çekiyoruz sıcak olduğundan. Ama 1 ay yapacak bir şey yok katlanıyoruz buna. Şimdi bu fırınlar Osmanlı’dan kalma. Belki 200 senelik, 250 senelik. Bilecik’in kırsal kesimlerinde köşe başlarında kalmış birkaç tane fırın. Artık robot fırınlar çıktı büyük fırınlar. Günde 10 bin, 20 bin ekmek çıkaran biz onlarla rekabet edemeyiz. Biz sadece ekşiyle fazla farklı maya kullanmadan ekşiyle yapabildiğimiz çok doğal yani hepsi elle işlenen emekle o yüzden sadece mahalleye hitap edebiliyoruz. Bizim ekmeğimiz bizim pidemiz zaten biliyorsunuz Osmanlı’dan gelme yani daha özel odunla piştiği için daha bir güzel. Hiçbir katkı maddesi olmadığından hem bayatlamıyor, hem damak tadı veriyor” şeklinde konuştu.