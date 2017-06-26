AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindekiler ile Osmaneli ilçesine gelerek programının devamında, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Başkanı Yalçın Karaca, İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan ve beraberindekiler ile ikindi namazını kılmak üzere Fatih Camii’ne geldi. İkindi namazının kılınmasının ardından cami cemaati ile bayramlaşan Milletvekili Eldemir ve beraberindekiler, vatandaşların bayramlarını kutladı. Daha sonra ilçe esnafı ile de bayramlaşıldı.

Bayramlaşmada konuşan Milletvekili Eldemir şunları dile getirdi:

"Bugün burada bayramlaşmak için toplandık hepinize teşekkür ediyorum. Allah vatanımızın dört bir yanında vatanımızın savunmasında görev alan asker ve polisimize güç ve kuvvet versin. En kısa zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuştursun. Bütün buradaki katılımcılara çok teşekkür ediyorum."

Milletvekili Eldemir, bayramlaşmadan sonra ilçeden ayrıldı.