AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’ndan öğretmenler için özel video

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü video sosyal medyada büyük beğeni aldı. Videonun bu kadar ilgi göreceğini ve beğeni toplayacağı ummadıklarını anlatan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Videomuz 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendi imkanlarımız ile yaptık. Bilecik’te şehrimizin güzide mekanlarında tüm yönetimi kurulu arkadaşlarımızın katılımıyla bu videoyu hazırladık. Bu video vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tekrardan kutluyorum" dedi.