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24 Kasım 2017 16:06

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’ndan öğretmenler için özel video

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığının, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı video, sosyal medya üzerinde binlerce izleyiciye ulaştı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’ndan öğretmenler için özel video

24 Kasım 2017 16:06


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı 24 Kasım Öğretmenler Günü video sosyal medyada büyük beğeni aldı. Videonun bu kadar ilgi göreceğini ve beğeni toplayacağı ummadıklarını anlatan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Videomuz 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendi imkanlarımız ile yaptık. Bilecik’te şehrimizin güzide mekanlarında tüm yönetimi kurulu arkadaşlarımızın katılımıyla bu videoyu hazırladık. Bu video vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tekrardan kutluyorum" dedi.




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