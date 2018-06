Akşener, Bilecik’te konuştu

Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Bilecik’te halka seslendi.

Düzenlenen mitingde Akşener, Cumhuriyet Meydanı’nda partililerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Akşener, "Size Allah’ın huzurunda söz veriyorum, sizin başınızı öne eğmeyeceğim. Allah beni sizin karşınızda mahcup etmesin inşallah. 24 Haziran’da bir seçim var bu seçimi süper baskın seçim olarak kendileri getirdi. Madem her şey iyi erken seçime ne gerek vardı madem erken seçim her şey kötü, her şey kötüyse seni niye seçelim kardeşim biz. Biraz önce belediye başkanımız bilgi verdi. 2014’de bir büyük seralarla ilgili bir sorun yaşadınız. Aynı problemi yaşayan illere para yardımı yapılırken Bilecik’e zırnık verilmedi neden? Çünkü Bilecik gözlerinde yok, çünkü Bilecik Osmanlı’nın daha sonra da Anadolu’nun Türkleşmesinin merkezi de ondan. Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını, söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be. 16 yıldır yönetiyorlar 16 senede 2 trilyon dolar vergi topladılar. 453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar Türkiye’de ne var ne yok sattılar. Bilecik’e lira geldi mi, Bilecik sanayisi kalkındı mı, Bilecik’in atanamayan öğretmenleri atandı mı, Bilecik ’in sağlıkta bir numara olması sağlandı mı, Bilecik’in eğitimi Türkiye’nin bir numarası olması sağlandı mı? Hayır ama ne oldu ne yapıldı bütün fabrikalar satıldı. Şehir hastaneleri yapıldı. Müşteri garantili şehir hastaneleri kardeşim müşteri kim hastanede, müşteri hasta, hastaya müşteri muamelesi yapan bir anlayıştan Türkiye’ye hayır gelmez. En hazırlıklı kadrolar bizde, en iyi projeler bizde, meydanlarda bir şey söylüyorum ertesi gün herkesin ağzında yani böyle bir şey olmaz. İsrafla, yoksuzlukla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diyorum bir bakıyorum Mehmet Şimşek aynısını söylüyor. 16 yıldır ne yaptınız kardeşim? 16 senedir fabrika sattınız, genç işsizliğini arttırdınız, iyi okul kötü okul, zengin çocuk fakir çocuk, özel okul devlet okulu, performans sahibi performansa tabir tutulan öğretmen, iyi öğretmen kötü öğretmen ve sonuç itibariyle eğitimde Türkiye PISA sonuçlarına göre dibe vurmuş vaziyette. Haklarını yemeyeyim çok güzel binalar yapmışlar" ifadelerini kullandı.

"Müthiş güzel adalet sarayları var içinde adalet yok"

"Ben Türkiye’yi 3’ncü kez dolaşıyorum çok güzel binalar yapmışlar. Müthiş güzel adalet sarayları var içinde adalet yok" diyen Akşener, "Valilik binaları yapmışlar harika, fakat içinde hizmetle ilgili sorun var. Ben buraya dün itibariyle Mardin, Bitlis ve Muş’tan geldim. Aynı şey her yerde aynı Muş’un, Mardin’in, Bitlis’in binalarla ilgili sorunu yok aynı Bilecik’te olduğu gibi. Ama Türkiye’nin tek bir sorunu var birinci öncelikli her bir şehirde genç işsizliği. Bilecik’te de aynısı var, Şırnak’ta da aynısı var. Kardeşim nasıl başardınız bunu. Şimdi hesap edelim 2 trilyon dolar vergi 453 milyar dolar borç 70 milyar dolar satılan tüm varlıklar. Toplayın bir araya 2 buçuk trilyon dolar. Bunlar ne yapıldı. Sadece yol yapıldı. Onun dışında şehir hastaneleri yandaş müteahhit , milletin değil ve ona müşteri garantisi verilmiş. Köprü yapıldı rahmetli Özal’la Demirel döneminde yapılmış 2 köprüden gidiş dönüş 8 liraya gidiyorsunuz ama bunlardan müşteri garantisi var bir tane de havaalanı yapılıyor İstanbul’da yine müşteri garantili yandaş müteahhittin. Darmadağın edilen 2 buçuk trilyon dolar. Şehirlere bina var, TOKİ var ama paraya dair her şey pahalı ama manevi manada her şeyin ucuzladığı bir Türkiye. Şimdi soru şu İYİ Parti siz istediniz biz kurduk. Bana dediniz ki aday ol oldum, dolayısıyla herkes kendine milletin adamı diyor da esasında milletin kararıyla 250 bin imzayla aday olan şahısım ben yani gerçekten beni aday gösteren sizsiniz. Partimizi kuran da sizsiniz. Şimdi soru şu eğer İYİ Parti olmasaydı siz bu partiyi kurdurmasaydınız, beni aday etmeseydiniz o gün Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne konuşuluyor olacaktı. Erdoğan’ın birinci turda yüzde kaç oyla seçileceği konuşuluyor olacaktı. Ayrıca Gül’ün bütün siyasi partilerin tek adayı olarak Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde eğer sizin adınıza ben direnmeseydim Erdoğan’la Gül arasında nasıl bir mücadele nasıl bir seçim yaşanacağını Türkiye yaşıyor olacaktı. Onun için Allah bin kere razı olsun" dedi.

"Partiyi kur dediniz kurdum, aday ol dediniz oldum"

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Partiyi kur dediniz kurdum, aday ol dediniz oldum ve şimdi meydan, meydan anlatmaya başladık. Ciddi söylüyorum kimse hazırlanmamış biz sizi dinledik. STK’ları dinledik, vatandaşımızı dinledik, özellikle gençleri dinledik. Talepleri aldık o taleplere göre projeler oluşturduk. Dikkatinizi çekiyorum toplam 4 kere televizyona çıktım bütün adaylar çıkıyor. Hepsi proje anlatıyor o projelerle ilgili o ekranlarda sadece bana kaynak nerede deniliyor. Bunun anlamı şu bizi ciddiye alıyorlar. Çünkü ben eğer hesap kitap yapılmamış bir işi söylersem mahbup olurum 24 yıllık politika hayatımda ben milelime hiç yalan söylemedim. Onun için bana kaynak nerede diyorlar. Ben de şimdi anlatayım buyurun kaynak nerede. Yalnız bu ambargonun geldiği yeri hızlıca söyledikten sonra kaynaklara geçeceğim. Bugün Halk TV’de Uğur Dindar’la bir programımız vardı İstanbul’da ve Sultanahmet Meydanında toplantı yapacaktık. Valilik izni alındı her şey yapıldı çok enteresan YSK’nın ilçe, ilçe YSK dün itibariyle yasakladı. Yuhlamayın 24’ünde gereğini yapın. Ama bakın huzurunuzda şunu söylemek isterim ey Erdoğan benden korkuyorsun biliyorum ama o İstanbul ki işgal altındayken Halide edip orada miting yaptı. Sultanahmet mitingini yaptı. İstanbul’u yönetenler nasıl insanlarsınız ki ey sayın Erdoğan nasıl bir yöneticisin ki bir toplantıyı son dakikada iptal ediyorsun. Korkuyorsun biliyorum ama bu kadar belli etme be kardeşim" dedi.

"Devlet gençlere iş bulmak zorundadır"

Devletin gençlere iş bulma zorunluluğunun olduğuna değinen Meral Akşener, "Diyorum ki ben gençlere devlet iş bulmak zorundadır. Lise mezunlarına iş yani meslek öğretmelidir, sonra onlara iş bulmalıdır. Üniversite mezunlarına ki Türkiye’de en büyük sorun 4 yıllık üniversite mezunu gençlerin işsizliği onlara da iş vermek mecburiyetindedir. Biz bunu yılda 50 milyar dolar yatırım yaparak 5 yılda Türkiye’deki genç işsizliğini bitireceğiz.Bu arada 50 milyar dolar yatırım yapacağız. 5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik oranını 5.6’ya indireceğiz. Diğer taraftan bu arada iş veremediğimiz her gence bu manadaki her gence 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Emeklilere biz söyledik, biner lira ben dedim ki İYİ Parti olarak seçildiğimde Cumhurbaşkanı olduğumda her emekliye 2 bayram için iyi bayramlar ikramiyesi vereceğiz, bin 500 TL. Hemen bin lira yatırmaya kalkıştılar. Hazırlıksız oldukları için kimine 500, kimine 750 kimine bin lira bazılarına da yatırılmadı, bunlar beceriksiz. Sadece çalmada, hırsızlıkta çok becerikliler. Şimdi gelelim dedik ki işçinin, memurun hayat kalitesini, hayat standardını refahını artıracağız ve asgari ücreti vergi dışı bırakacağız. Bunun dışında kredi kartlarıyla ilgili takipte olanlar Bilecik’te de epey var, bunlar 4 buçuk milyon kişi. Bunlar için Türkiye dayanışma formunu kuracağız ve bir defaya mahsus olmak üzere bu borçları affedeceğiz, vatandaşlarımızın rahat etmesini sağlayacağız. Bunların içinde çiftçi var, öğrenci var, emekli var, işsiz var, var babam var ve bu insanları takipten, haciz avukatlarının tacizinden kurtaracağız dedik. Kadınlara hem özel sektörde, hem devlet sektöründe iyimser özellikle, yönetici kademesi de dahil olmak üzere iyimser ayrımcılık uygulayacağız ve yüzde 50’ye varacak bir peyderbey 5 yıl içinde kadınların yönetici olmalarının önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarımda çalışan kadınların 5 yıllık sigorta primlerini biz ödeyeceğiz"

Tarımla uğraşan kadınların 5 yıllık primlerini devlet olarak ödeyeceklerini belirten Akşener, "Tarımda çalışan kadınların 5 yıllık sigorta primlerini biz ödeyeceğiz devlet olarak biz ödeyeceğiz dedik. Bunun gibi pek çok projemiz var. Kreşten başlayarak lise sona kadar eğitimi bir daha değişmeyecek şekilde bütüncül bir bakış açısıyla eğitimi düzenleyeceğiz. Zengin çocuk fakir çocuk meselesini ortadan kaldıracağız. İyi öğretmen kötü öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen meselesini ortadan kaldıracağız. Atanamayan öğretmenlerle ilgili bunların atanmasını sağlayacağız. 3 bin 600 ek gösterge. Şimdi polislerimiz bizi korumak için burada Allah razı olsun onlardan. Onlar için başlattık, hemşirelerimizin ve öğretmenlerimizin de 3 bin 600 ek göstergelerini halledeceğiz dedik. Şimdi geldik kaynağa. Bunlar çok ve hepsi vatandaşa dokunan sizlerin talebi üzerine kuruş hesabı yapılarak hazırlanmış projeler. Bizde çılgın bir proje yok yani. Bizde insana dokunan, insanın sorunlarını çözen projeler var. Şimdi bana diyorlar ki kaynak nerede, buyurun kaynak" dedi.

"4 milyon Suriyeli ülkemizde şuanda mülteci olarak bulunuyor"

Akşener konuşmasının devamında ülkede 4 milyon Suriyelinin mülteci olarak bulunduğunu ve bu insanlara kötü hisler hissetmediğini ifade ederek, "4 milyon Suriyeli ülkemizde şuanda mülteci olarak bulunuyor. Ben bu insanlara kötü hisler hissetmiyorum. Göç çok zor bir iştir. Ama Suriye’nin iç işlerine bizimki elini soktu, karıştırdı Suriye’yi. Şam Camisi’nde, Emevi Camisi’nde namaz kılıyordu o namaz kılamadı 4 milyon Suriyelimiz oldu. Seçilir seçilmez derhal Suriye’yle ilişkileri düzelteceğim ve 4 milyon Suriyeli kardeşimizi usuletle, zuhletle ülkelerine yeniden göndereceğiz. Suriyelilere şu ana kadar 150 milyar Türk lirası para harcandı. Şimdi koyun bunu cebinize. Bu arada şimdi bu bakanlar, eşleri, çoluğu çocuğu, üst düzey bürokratlar, belediye başkanları yahu kim varsa hepsi beraber en lüks araçlara biniliyor, çoluğuna çocuğuna bile tahsis edilmiş araç var ve o arada bunlar kiralık. Sordum, AUDİ 8.1 aracın 25 bin liraymış aylık kirası. Bu ne kadar tutuyor biliyor musunuz? 8 milyar Türk lirası tutuyor yıllık. Şimdi ben onlara seçilir seçilmez şunu diyeceğim inin bakayım o arabalardan, inin çabuk diyeceğim. 8 milyar Türk lirasını da koydunuz mu cebe? 158 milyar Türk lirası yaptı" şeklinde konuştu.

"Devlet alım satım yapar ve kimin ne alıp sattığı belli değil"

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devlet alım satım yapar. Kimin ne alıp ne sattığı belli değil. Bunların hepsini bir araya topluyoruz. Orada israfı, rüşveti, yolsuzluğu engelliyoruz. Yüzde 10’da bu alım satımdan elde edilecek israfın önlenmesiyle ilgili bir para var. Yıllık aşağı yukarı 15-20 milyar Türk lirası yapıyor bu. Bunu da koydunuz cebe. Peki şu TRT var ya beni çıkarmadıkları için değil, TRT bana şimdi teklif etti gitmiyorum, ben gitmeyince kimse gitmiyor. Ama en ilginci Tayyip bey gitmiyor. Şimdi o TRT genel müdürünün yerinde olsam ben istifa ederdim. Şimdi bunu satıyoruz. Yıllık 2 buçuk milyar Türk lirası cebinizden çıkıyor, sizin vergilerinizden. Dolayısıyla ondan kurtuluyorsunuz, bir de sattığımız zaman bir para geliyor onu da koyun cebe. Ben size bir örnek vereyim; şeker fabrikaları satıldı ya 14 tane onların 1 yıllık zararı sarayın 13 günlük masrafıyla aynı. Saray bayağı bir iş görür. Şimdi bir başka şey daha var. Şimdi herkesin evine hortum takılmış durumda ağaların, beylerin. Bir örnek vereyim; şimdi bir bakan oğlunu arıyor oğlum neredesin, evdeyim baba. Hangi evdesin oğlum rezidanstayım baba. Şimdi buradaki kadınlara soruyorum? Çocuklarını telefonla aradığınız zaman evdeyim dedikleri zaman, evliyse evini anlarsınız, evli değilse kendi evinizi ararsınız. Hangi evde diye sormazsınız. Rezidansın kirası sadece 20 bin TL aylık. Bunları kendiniz hesap edin. Bir baltaya sap olamamış bir bakan çocuğu bakan soruyor, oğlum diyor evde para var mı? Yok be baba diyor, pek bir şey yok. Ne kadar var oğlum? 2 Trilyoncuk baba."

"O kirli çeşmelerden akan o kirli suyu keseceğim"

Kirli çeşmelerden akan suyu keseceğini ve hak çeşmesinden helal çeşmesinden ne varsa onları vatan çocuklarına vereceğine değinen Akşener, "Şimdi ben ne vardıysa o kirli çeşmelerden akan o kirli suyu keseceğim ve hak çeşmesinden, helal çeşmesinden ne varsa vatan çocuklarına vereceğim. Türkiye potansiyeli olan bir ülkedir, kaynakları olan bir ülkedir. Türkiye iyi eğitilmiş gençleriyle Türkiye dünyanın merkezinde jeopolitik yanı sıra ekonomik jeopolitik de güzel olan, önemli olan bir ülkedir. Komşularınla kavga etmeyeceksin kardeşim. Durup dururken komşularınla kavga eder konuma gelmeyeceksin. Bütün Güney Doğu Anadolu’da ticaret durmuş vaziyette. Güçlü bir Suriye Türkiye’ye faydalıdır. Güçlü bir Irak Türkiye’nin faydasınadır. Batılılar kendi komşularıyla kavga ediyor mu? Avrupa’da kavga eden var mı? Amerika kendi komşularıyla dövüşüyor mu? Hayır, bize de şununla kavga et talimatlarına uymayacağız. Şimdi bakmayın siz böyle yiğit, Osmanlı tokatları, bilmem neler bunların hiç birine bakmayın. Kapının arkasında bambaşka bir şeyler oluyor. Tam Amerika’ya Osmanlı tokadı söyleniyordu bir baktık Tillerson geldi 3 buçuk saat konuşmanın sonunda 14 şeker fabrikası 2 milyon insanı ilgilendiriyor ve satıldı. Satılıp işletilmek üzere satılmadı. Onların yerine AVM ya da TOKİ binası yapılmak için satıldı. Özelleştirmeye karşı değiliz. Cumhurbaşkanı seçildiğim gün millet adına bu sözleşmeleri derhal fes edeceğim" dedi.

Akşener, "Şimdi FETÖ diye gidiyor. Tamam, hay hay bizde mücadelede senin yanındayız. Ama kardeşim damatlar fetöcü. Bir tane meclis başkanı var adam bin yaşında önüne gelene fetöcü diyor, bir baktık damadı kaçmış fetöcülükten. Damadın iş yerine kayyum atandı, kayyum kim? Öbür damadı. Bunların FETÖ mücadelesi yapması imkansız. Dolayısıyla bu devletin yargısını teslim ettiler. Bu devletin polisini teslim ettiler, askerine Ergenekondu, Balyozdu, 50 bin tane kumpas kurdular. Türk ordusunun genelkurmay başkanını hapsettiler terör başı olarak. Onu terörist başı olarak hapsederken Abdullah Öcalan’a sayın dediler, bilge lider dediler. Şimdi kalkmışlar bunlar yerli ve milli, biz gayri milli hadi oradan be. Habur rezaletini unuttuk mu? Oslo’yu unuttuk mu? Peki hendekler kazılırken valilere şikayet edildiğinde valiye kafana yana çevir talimatını unuttuk mu? Peki o hendekler kapanırken 726 şehit verildi şehit. Bunu unuttun mu Türkiye? Bunlar hata yapıyor, sizin çocuklarınız, vatan çocukları ana kuzuları bunların hatalarını canıyla, kanıyla teriyle, gençliğiyle düzeltiyor. 2010’daki o referandum olmasaydı 2015’te o darbe teşebbüsü olmazdı. Bu kardeşiniz gittim Mehmet Ali Şahin’le konuştum. O günde bunların geleceğini bizzat anlattım. Her mitingimde söylüyorum. Dedi ki git patronla konuş, biz söyleyemiyoruz. Gittim, konuştum. Merak etme her şey kontrol altında denildi. Gelinen nokta bu. 15 Temmuz 249 şehit, insanlar sizin gibi kadınların doğurduğu çocuklar canıyla, kanıyla bunların çukura düşürdüğü devleti sokaktan toplayıp getirdi. Şimdi herkes suçlu, bu kişiler sütten çıkmış ak kaşık. Böyle bir şey olamaz. FETÖ’ye yardım, yatakçılık kim etti? Yardım yatakçılık edenleri yargılamazsam namerdim.Bu ülkede adalet tahsis edilmedikçe, bu ülkede demokrasi oluşmadıkça, bu ülkede hukukun üstünlüğü gerçekten uygulanmadıkça senin teröristin olur, benim teröristim olur. Gün gelir derler ki beni kandırdılar, bizi kandırdılar. Bir değil, iki kere değil, üç kere değil kardeşim yedi kere üst üste bir devlet yöneticisi kandırılır mı. Ya safsın ya da yalancısın. Bütün bunların ciddi bir devlet anlayışının Türk ordusunun yeniden Metehan’ın ordusu olabilmesi için öncelikle cumhurbaşkanı olur olmaz Işıklar Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi’ni hemen açacağım. Ekonominin düze çıkması için ve Türkiye’nin rahat nefes alması için, huzurla kadınların eve gidebilmesi için, akşam oğullarının kızlarının işten dönmesini bekleyebilmesi için 24 Haziran’da hem İYİ Partiye hem kendime sizden oy istiyorum. Kendimi ve İYİ Parti’yi size emanet ediyorum. Kendiniz görüyorsunuz dikkatle izleyin adayları ben ne söylüyorsam ertesi gün onu söylüyorlar. Konuştuğum Erdoğan’la ilgili geveze ve yorgun şoför bile alındı gidildi. Bütün projelerimiz tekrarlanıyor. Biz bundan memnunuz, hazırlıksız muhteremlere en azından yol gösteriyoruz. Ne kadar ciddiye alındığımızı gösteriyor" şeklinde konuştu.