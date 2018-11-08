Amatör spor kulüp başkanları bir araya geldi

Kent Ormanı'nda düzenlenen toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve kulüp başkanları ile temsilcilerinin katıldı. Vali Büyükakın katılımcılara İçişleri Bakanlığının düzenleme yapılan her türlü konuda düzenlemeden etkileneceklerle diyalog kurulmasını ve sahanın iyi tanınması konusunda talimatlarının bulunduğunu anımsattı.

“Doğru kararları birlikte alacağız”

Vali Büyükakın, konuşmasında doğru kararları birlikte alacaklarını ifade ederek, “Sahayı tanımadan doğru iş yapılmaz. Yapılması gerekenin ne olduğunu kulüplerimiz biliyor. Yöneten ile yönetilen birlikte masaya oturacak. Spor kulüpleri ile ilgili bir düzenleme yaparken hep birlikte çalışacağız. Doğru kararları birlikte alacağız. Alacağımız kararlar gerek spor gerek eğitim gerek sağlık gerek güvenlik gerekse diğer konularda olsun beraber vereceğiz. Aynı zamanda amatör sporla gençliğe hizmet yapıyoruz. Diğer taraftan bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Sadece madde bağımlılığıyla değil internet bağımlılığıyla da mücadele edilmesi gerekiyor. Amatör spor kulüplerimiz bu mücadelenin olmazsa olmaz bir paydaşı. Buradaki birliktelik hem kente huzur getirecek hem de gençliğin sporla buluşmasına vesile olacak. Okullarımız spor alanına dönsün. Çocuklarımız birer amatör spor adayı olsun. Amatör spor kulüplerine tabandan gelecek alt yapı imkanını okullarda sağlayalım” dedi.

"Elimizden gelen katkıları vermeye gayret göstereceğiz"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise gerçekleştirilen buluşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımızı sporla buluşturan ve bu konuda büyük fedakarlıklar ve gayretler gösteren amatör spor kulüplerinin sorunları ve taleplerini dinlemek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Ben de geçmişimde amatör spor kulüplerinde görevim olduğu için amatör spor kulüplerinin genel sıkıntıları ve zorluklarından haberdarım. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak bu anlamda amatör spor kulüplerimize şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen katkıları vermeye gayret göstereceğiz. Yeni spor sezonunun sizlere, oyuncularımıza ve sporseverlere başarı ve mutluluk getirmesi dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Bilecik'teki statlarla ilgili hususları tespit ettiklerini belirten Vali Büyükakın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'yla birlikte görüştüklerini ve dosya halinde sunduklarını kaydetti. Toplantı, Belediye Başkanı Can, İl Emniyet Müdürü Namal, ASKF Başkanı Tosun'un yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunması ve kulüp temsilcilerinin görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.