Bakan Dönmez, "Artık idari olarak hiçbir bahanemiz kalmadı"

’Ey oğul millete sırtını dönme, her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de diri tutan da bu irfandır’ diyen Şeyh Edebali’nin yüzyılları aşıp gelen öğüdü devlet yönetiminde bizlerin her zaman yol göstericisi olacaktır" dedi.

Bir takım temaslarda bulunmak, açılışlara katılmak için memleketi Bilecik’e gelen Bakan Dönmez çiçeklerle karşılandı. Kentteki ilk ziyaretini Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a yapan ve burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Dönmez, daha sonra Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret etti. Bu ziyaret sonrası Bilecik Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın açılışına katılan Bakan Dönmez, daha önce onlarca kez Bileciklilerle bir araya geldiğini ifade ederek , "Bugün ilk defa farklı bir görev ve sorumlulukla karşınızdayız. Bu görevi devraldığımda sayın vekilimiz bizi o gün hiç yalnız bırakmadı ve ilk daveti de o yaptı dedi ilk önce ilk yurtdışı seyahatini memlekete bekliyoruz. Ben de severek kabul ettim. Bilecik’in bizde ayrı bir yeri var ata toprağımız, Bilecik kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun temsili bir şehir. İlkokula ben burada başladım sonra eğitim öğretim hayatım İstanbul’da geçti. İş hayatımın büyük bir kısmı İstanbul, Ankara’da geçti. Ama burayı hiç ihmal etmedik. Yaz tatilini iple çekiyorduk gelip yaylada, bayırda gezmek için, çalışmak için. Onun için Bilecik’in bizde ayrı bir yeri var" dedi.

"Belediye Binası 1915 yılında Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırıldı"

Bakan Dönmez, eski belediye binasının 1915 yılında Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırıldığını belirterek, "Başkanlar da ifade etti, aynı mimariye sadık kalarak bir ek hizmet binası yapılmış oldu. Belli ki belediyenin hizmetleri artıyor ve mekanlar artık bu ihtiyaca cevap veremez durumda. Bundan sonra inşallah hizmetler vatandaşa doğrudan ve çok daha kaliteli bir şekilde bu hizmet birimleri vasıtasıyla ulaşmış olacak. Kıymetli hemşerilerim yüz yıllar boyu dünyaya adalet ve medeniyet timsali olan Osmanlı İmparatorluğu’nun doğduğu topraklardayız. Şeyh Edebali’nin bizlere miras bıraktığı ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir yönetim anlayışının mirasçıları olarak bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan bütün ülkeyi kucaklayan bir hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızı memnun ülkemizi de imar etmenin mücadelesini verdik. Bütün gayretimiz vatandaşlarımızın her daim devletimizin varlığını ve gücünü yanlarında hissetmesidir. Vatandaşımıza en iyisi sunmak yaşam kalitesini attırmak ve her bir insanımıza dokunmak boynumuzun borcudur" dedi.

"Bu yola milletimizle birlikte çıktık"

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Bu yola milletimizle beraber çıktık, her türlü zorlukta milletimizin desteğini hep yanımızda hissettik. ’Ey oğul millete sırtını dönme, her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de diri tutanda bu irfandır’ diyen Şeyh Edebali’nin yüzyılları aşıp gelen öğüdü devlet yönetiminde bizlerin her zaman yol göstericisi olacaktır. Sadece bugünün değil geleceğinde inşası bizlerin sorumluluğunda. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle biliyorsunuz yeni bir döneme girdik. Artık daha hızlı karar alabilen mekanizmalarla yatırım ve hizmetlerin gecikmesine sebep olan bütün bürokratik engeller ortadan kalktı. Adeta devlete yeni bir elbise dikiliyor. Zaman, zaman arkadaşlarla görüşüyorum bu elbise bize dar geldi diyenler var, boyu kısa geldi diyenler var onlara cevap veriyorum elbise dar geldiyse elbiseyi genişletmeyeceğiz siz biraz fazla çalışacaksınız o elbisenin içine gireceksiniz. Boyu uzatabiliriz problem yok ama beden ama beden genişlemesi olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık idari olarak hiçbir bahanemiz kalmadı. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükmet sismetiyle şahlanış ve yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Daha icracı ve profesyonel yapılarla ekonomimizi daha da büyüteceğiz demokrasimizi de geliştireceğiz. Dış siyasetteki etkinliğimiz artacak. Güvenliğimizi de daha sağlamlaştıracağız" şeklinde konuştu.

"Yapılan hizmetlerle son 16 yılda Bilecik’in çevresi değişti"

Bakan Dönmez, son 16 yılda yapılan hizmetlerle Bilecik’in çevresinin değiştiğine değinerek, "Hastaneler, otoyollar, hızlı trenler, köprüler, okullarla Bilecik her gün kendini adeta yeniliyor, gelişiyor. Bilecik merkez, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Bayırköy, Vezirhan, Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerimiz bildiğiniz gibi bu dönemde doğal gazla tanıştılar. Diğer, şu zamana kadar doğalgaz götüremediğimiz yerleşim yerlerimizde de ekiplerimizin çalışması devam ediyor. İnşallah, ilk fırsatta oralara da bu doğal gaz nimetini götürmüş olacağız. Geçen yıl açıkladığımız milli enerji ve maden politikası ile madencilikte yeni bir dönem başlattık. Bilecik’te ciddi bir maden sektörü var. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Artık madenlerimizi sadece ham madde olarak üretmeyeceğiz. Öncelikle sektörde Ar-Ge ve teknoloji merkezi bir yapıya geçiyoruz. Bu güne kadar nasıldı, Türkiye’de çıkarılan mineraller, nadir elementler ya da stratejik elementler yurt dışına satılıyor, işleniyor biz onları çok daha fahiş bir bedelle yurt dışından ithal ediyorduk. Artık böyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün alt yapı ve yatırımları artık ülkemizde yapmaya karar verdik. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihaiyi ürün üretecek fabrikaları kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız. Bilecik’in sahip olduğu rezervleri en iyileri teknolojik imkanlarla katma değerli ürüne dönüştürüp satmak arzusundayız. Böylede ham madde üretiminde bir birim olan kazancımızı sekize, yarı mamul olduğunda uç ürün olduğunda 24’e katlayacağız. Bor cevherinde bildiğiniz gibi benzer bir adım attık. Geçen yıl açıkladığımız ulusal bor eylemi kapsamında teknoloji odaklı bir döneme geçtik. Borda 1’e 200 hatta 1’e 400 değer katacak teknoloji için bir adım attık. Uluslar arası bir firmayla anlaşmamızı yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde fabrikanın temelini atacağız ve 1 yıl içerisinde de bor karbon üretimini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi dünya bor rezervlerinin yüzde 70’i ülkemizde. Dünyadaki bor ihracatının tek başına ülkemiz yarısını yapıyor. Artık biz sınıf atlayarak daha yüksek teknolojik ürünlere dönüşeceğiz. Bu vesileyle ilimizin gelişmesine katkı koyan eski ve yeni belediye başkanlarımıza, valimize, yerel yönetimlerimize tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum Bilecikliler adına. Yeni hizmet binamızın tüm hemşehrilerimze hayırlar getirmesini cenabı haktan niyaz ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediyesi’nin Ek Hizmet Binası’nın açılışını gerçekleştirerek, öğle namazı için Şeyh Edebali Türbesi’ne giden Bakan Dönmez, buradan Bilecik’in Söğüt ilçesine hareket etti.