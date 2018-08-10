Bakan Yardımcısı Eldemir, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Eldemir Bilecik’e gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Bilecik Valiliği’ni ziyaret ederek, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ile bir araya geldi. Ardından Bilecik Belediye Başkanlığı’na geçen Eldemir, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buradan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve yeni yapılan hastane inşaatını ziyaret eden Eldemir, son olarak AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’na gelerek, partililerle buluştu.

Burada bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bakan Yardımcısı Eldemir’e teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Karabıyık, "Bildiğiniz üzere 24 Haziran seçimlerinde yeni bir hükümet sistemini uygulamaya koyduk. Bilecik olarak her ne kadar biz iki milletvekilini de AK Parti’den çıkartmak istesek de ya da Cumhur İttifakında 2-0 yapmak istesek de bize nasip olmadı. 1 Milletvekilimiz Selim Yağcı ile mecliste AK Parti Bilecik teşkilatını, Bilecik’i temsil ediyoruz. Tabi bu süreçte yeni sistemde de bakanlık sayısı 16’ya düşürüldü. Müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı gibi görevler kaldırıldı. Her bakanlığa 3-4 tane bakan yardımcısı görevlendirilmeye başlandı. Burada da herhalde Türkiye’de nüfusuna göre en şanslı il olarak Bilecik çıktı diyebiliriz" dedi.

"Bilecik’ten bir enerji, bir de sağlık bakanımız oldu"

Karabıyık konuşmasının devamında, Bilecik’ten bir enerji bakanı ve bir sağlık bakanı çıkardıklarına değinerek, "Türkiye’nin en önemli 4-5 bakanlığından en önemlisi olan Enerji Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na bizi temsil eden bir enerji bakanımız ve sağlık bakan yardımcımız oldu. Biz bu noktada ben AK Parti Bilecik İl Başkanı olarak herhalde siyasetten bir il başkanının yaşayacağı en güzel dönemi yaşıyorum. Güçlü bir milletvekilimiz var. Belediye başkanlarımız da ona keza iyi hizmet üretiyorlar. Bu dönemi biz Bilecik lehine çok iyi kullanmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi il başkanı olarak çok şanslı bir dönemdeyiz. Enerji Bakanlığı’na yapılan atamadan sonra bütün illerden bizim üzerimizden Enerji Bakanlığı’na bir takım talepler geliyor. Sağlık Bakanlığı’na yapılan görevlendirmeden sonra Halil bey zaten telefonda aradı söyledi. Tüm şehir hastanelerinden biz sorumlu olacağız dedi. Bütün illerden talepler gelmeye başladı. Bu tabi gurur verici bir şey. Her ne kadar nüfus olarak, kişi sayısı olarak küçük bir il olsak da özgül ağırlığımızın ne kadar yüksek olduğunu burada yeni sistemde yeni uygulamayla göstermiş olduk. Bu vesileyle Halil bey sağ olsun ilk ziyaretlerini memleketlerinden başlamak istediler. Halil bey de ilk şehir dışı programında ilimizi sağlık yatırımlarını gezmeyle ve teşkilatını ziyaret etmekle başladı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilecik’in en güçlü listesi biziz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise seçim dönemlerinde Bilecik’in en güçlü listesi kendilerinin olduğunu belirterek, " Hatırlarsınız belki seçim döneminde bu listelerimiz açıklandığı ilk gün şöyle demiştik. Bilecik’in en güçlü listesi biziz. Biz milletimizin karşısına güçlü bir şekilde çıktık. Bizim hedefimiz belli. Neticeden sorumlu değiliz. Bizim için önemli olan bunun gayretini göstermek, bunun çabasını göstermek. Sonuçta memleketin her köşesi hizmete muhtaç. Her köşesinde yapılacak iş vardır. Siyasetten birileri bir noktada değerlendirilmediği zaman kimsenin aklına bir şeyler gelmesin. Sonuçta hizmet alanı geniş ve neticesinde de Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle de onun tensipleriyle bugün görevimizin 7’nci günündeyiz. Sağlık Bakanlığı’nda bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyoruz. Bu tabi benim bir başarım falan değil. Bu Cumhurbaşkanımızın takdiri ama sizlerle beraber Bilecik’te bir ekip çalışmasının Ankara’daki yansıması diyebiliriz. Bizi şahsen kimse bilmez. Ama bizim Bilecik’te yaptıklarımız, hep beraber başardığımız işler netice itibariyle bir yerlerde görülmüştür, büyüklerimiz görmüştür" şeklinde konuştu.

"Tek amacımız dünyadaki eksiklikleri Türkiye’de tamamlamak"

Eldemir, amaçlarının sağlık alanındaki dünyadaki eksiği Türkiye’de tamamlamak olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk hükümeti kabinesi kurulmuş oldu. Bu kabinede 16 bakanımız, bir tane Cumhurbaşkanı yardımcımız ve hepimizin başında da bir Cumhurbaşkanımız var. Bizde Sağlık Bakanlığı’nda Sağlık Bakanımız Fahrettin Hoca’nın yanında 4 tane bakan yardımcısıyız. Bize de orada mesleğimizden uygun olarak sağlık yatırımlarından sorumlu şehir hastanelerimiz ve illerde yaptığımız yatırımlardan sorumlu bakan yardımcılığı görevini verdiler. Bunun yanında başka görevlerimiz var ama ana görevimiz bu. Bizde bu noktada çalışmaya gayret edeceğiz. Ben kendi ekibimle ilk programı memleketimize yapalım istedim. Bilecik kendi memleketimiz, bu topraklar ana yurdu. Sadece bizim atalarımızın yurdu değil, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’nin varisi olduğu Osmanlı Devleti’nin ilk kurulduğu topraklar. Buralar bu anlamda da önemli dedik. Burada bugün bu programımızı icra ettik. Hastane inşaatımız fevkalade güzel yürüyor. Programda hiçbir aksaklık yok. İnşallah ümit ediyoruz bizim oraya müteahhitin sözleşmesinde yazılı 2019’un 5’inci ayı. Bizde bugün kendisini bu konuda teşvik ettik. Kış biter bitmez Şubat ayı bitmeden buda bitmiş olsun. İnşallah da müteahhit de orada gerekli çalışmayı yapacak. Bilecikli hemşehrilerimizin 2011 yılından beri hayali olan böyle 5 yıldızlı otel konforunda şehrimizin en güzel noktalarından biri de bir hastaneye kavuşturmuş olacağız. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Bunları buradaki gibi 250 değil, bin yataklı gibi bölge hastaneleri şeklinde ve bunların da yap işlet devret modeliyle yapıyoruz. Dışarıdan yatırımcılarla yapmaya çalışıyoruz. İçeriden müteşebbislerle yapmaya çalışıyoruz. Tek bir amacımız var, bu alandaki dünyadaki eksiği Türkiye’de tamamlayıp bu konuda da hizmet satmak ve bu konuda da gelirimizi arttırmak" dedi.