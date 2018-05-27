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27 Mayıs 2018 13:48

Başkan Bakıcı, Cihangazililer Derneği’nin iftarına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iftarına katıldı.

Başkan Bakıcı, Cihangazililer Derneği’nin iftarına katıldı

27 Mayıs 2018 13:48


Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına iş ve siyaset dünyasından pek çok isim katıldı. Edilen duaların ardından hep birlikte oruçlar açılırken iftar programında konuşan Bozüyük Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüsnü Hüner, katılan ve her zaman kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.


Program sonunda dernek yöneticileri ve üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ramazan ayında iftar sofralarının paylaştıkça güzelleştiğini belirterek, programda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İftar programının ardından Başkan Bakıcı, Milletvekili Halil Eldemir ile birlikte Ulu Camii’de teravih namazını kılarak vatandaşlar görüştü. Görüşmeler sırasında Başkan Bakıcı ve Eldemir ikilisine Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin’de eşlik etti.


Siyaset dünyasından pek çok ismin katıldığı iftar yemeğine, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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