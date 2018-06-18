Başkan Bakıcı, Kurtköylüler ile bir araya geldi

kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Ramazan Bayramının 3. gününde Kurtköy’de gerçekleşen programda; açılış konuşmasını yapan Kurtköylüler Dernek Başkanı İbrahim Arabacı programa katılan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve beraberindekilere hoş geldiniz diyerek, derneğe verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür etti. Arabacı konuşmasının sonunda, Köyde bulunan caminin avlusundaki yenileme çalışmalarının Başkan Bakıcı tarafından yapılacağını belirtince özellikle köylüler tarafından uzun süre alkışlandı.

Dernek Başkanı Arabacı’nın ardından konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Bozüyük’te yıllardır faaliyet gösteren Kurtköylüler derneği, köylülerin bir araya geldiği ve hasbihal ettiği güzel bir ortam. Bunu sağlayan Dernek Başkanı İbrahim beye, ve birlik ve beraberliklerini her zaman gösteren, Kurtköylü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, Bozüyük’te faaliyet gösteren tüm dernekler vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının iletilmesi noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu vesile ile sizler ile birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu belirtirken, hepinizin Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Şenliklerde konuşmaların yapılmasının ardından, konuklara pilav ayran ikramı yapılırken, programa katılan Başkan Bakıcı ve beraberindekiler Kurtköylüler ile birlikte yöresel oyunları oynadılar. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra, Bozüyük Pazaryerliler Dernek Başkanı Ali Şahinoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Kurtköylü vatandaşlar katıldı.