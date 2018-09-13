Başkan Bakıcı ziyaretlerine devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ziyaretlerine ilk olarak 4 Eylül Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir şirket ile başladı. Burada şirketin sahip ve yöneticileri ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakıcı, kendilerine hayırlı bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Ardından Kasımpaşa Mahallesi Muhtarı Güler Uyar'ı ziyaret eden Başkan Bakıcı, burada da muhtar Uyar ile hasbihal ederek çay içti. Kasımpaşa Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerinin dile getirildiği ve görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı, Muhtar Uyar'a işlerinde kolaylıklar dileyerek muhtarlık binasından ayrıldı. Başkan Bakıcı, daha sonra beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam ile birlikte Yeşilçukurca Köyü'nü ziyaret ederek köy muhtarı Mustafa Bal'ın misafiri oldu. Tanap Projesi sebebiyle hasar gören yollara asfalt çalışması yapılan köyde çalışmaları inceleyen Başkan Bakıcı, burada muhtar Bal ve köylülerle bir süre sohbet etti. Başkan Bakıcı, ziyaretin sonunda Muhtar Bal ve köylülere misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ederek oradan ayrıldı.