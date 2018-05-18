Başkan Bakıcı, mesajında Necip Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde yegâne söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs’ın yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin, vatanını sahiplenerek istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı kutlu bir gün olduğunu söyledi. Başkan Bakıcı,“19 Mayıs 1919, vatan sevgisiyle bir milletin topyekun harekete geçtiği, işgalin ardından hiç vakit kaybetmeden vatan toprağında bir gün bile esir kalmadan yeni bir devlete giden yolda atılan önemli bir adımdır. Üç kıtada adaletle hüküm süren, Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında; coğrafyamızı yeniden şekillendirmek düşüncesiyle, vatan topraklarımıza göz dikenlere karşı Türk milleti, kahramanlık ve destansı bir cesaretle yeniden karşı durmuştur. Çanakkale Zaferi’nden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden bu yolda aziz Türk milleti kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla; canını ve canından çok sevdiklerini feda ederek bu destansı mücadeleye katılmıştır. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen ve kahraman Mehmetçiğin en büyük zaferi olan bu mücadele sonunda bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.