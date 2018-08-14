Başkan Can asfalt çalışmalarını inceledi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile kurulan Sathi Kaplama Emisyon Tesisi ile şehrin en ücra noktalarını asfalt ile kaplayarak, vatandaşların rahat ulaşım alanlarına kavuşması sağlanıyor. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve ilgili birim müdürleri ile birlikte çalışmaların gerçekleştirildiği alanda incelemelerdi bulundu. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların en güzel ortamlarda ulaşım hizmeti alması ve zamanlarını geçirmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can; “Geçtiğimiz hafta Hürriyet Mahallesindeki birçok noktada sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplerimiz bu kez, Bahçelievler Mahallesi ve Pelitözü Gölpark arasındaki 2 buçuk kilometrelik alan ile Pelitözü dolmuş hattı güzergahında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Faaliyetleri kapsamında yolların yarısında çalışmaları tamamlayan ekipler, kalan kısımda da faaliyetlerini sürdürüyor. Sathi Kaplama Emisyon Tesisi ile çalışmaları aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın yaz mevsiminin olumsuzluklarını en aza indirme ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramından itibaren daha güzel şekilde ulaşım imkanına kavuşmalarını sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.